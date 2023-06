Boeing, NASA en universiteit van Washington ontkennen dat ze vermiste Titan hielpen ontwikkelen

LEES OOK. LIVE. Tijd tikt voor de vijf bemanningsleden van vermiste duikboot die op expeditie was naar Titanic-wrak

Toen Stockton Rush – oprichter en CEO van OceanGate, én zelf aan boord van de Titan – vorig jaar door CBS News werd ondervraagd over de rudimentaire omstandigheden in de Titan-onderzeeër, schepte hij al op over de samenwerking met NASA, Boeing en de universiteit van Washington. Zij zouden immers nooit hun naam verbinden aan een project dat niet veilig of betrouwbaar was. Het interview kwam er nadat er kritiek was gekomen dat de duikboot amateuristisch in elkaar was gezet. “Een snelbouwpakket”, zo werd hen verweten. “Met een campinglampje binnen en een PlayStation-controller om hem te besturen.”

(Lees verder onder de foto)

OceanGate-baas Stockton Rush (rechtsboven) is zelf een van de vijf bemanningsleden van de onderzeeër. — © AFP

Maar woensdag zei een woordvoerder van vliegtuigbouwer Boeing tegen CNN dat ze “helemaal geen partner waren en ze op geen enkele manier hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de vermiste onderzeeër.” Daarop zei de universiteit van Washington – in de naam van woordvoerder Victor Balta – dat ze ook niet betrokken was bij het ontwerp van de Titan, zoals OceanGate-CEO Rush net wel beweert. Volgens Balta ontwierpen ze voor OceanGate wel een prototype van een andere onderzeeër die veel minder diep kon gaan. De Cyclops 1 had een stalen romp en kon tot 500 meter diepte afdalen. De Titan ging tot 3.800 meter diepte.

De NASA had eerder al elke samenwerking ontkend en zegt zijn naam nooit te verbinden aan projecten die niet een gecertificeerd zijn wat veiligheid betreft.

LEES OOK. Sonarboeien, een pijpenlegger en diepzeerobots: deze zeldzame apparatuur wordt ingezet om de Titan op te sporen (+)

LEES OOK. “Dat is het meest verontrustende”: de zuurstofvoorraad is bijna op, maar experten zien een veel groter probleem voor de bemanning van de Titan (+)

Administratieve mallemolen

De veiligheid van het schip is sinds de verdwijning zondag opnieuw onder de loep genomen. Degenen die aan boord van de onderzeeër gingen, moesten een verklaring ondertekenen waarin staat: “Dit experimentele vaartuig is niet goedgekeurd of gecertificeerd door een regelgevende instantie en kan leiden tot lichamelijk letsel, emotioneel trauma of de dood.”

Over die – ontbrekende – goedkeuring zei OceanGate in 2019 dat het een te langdurig proces was door de administratieve mallemolen. Maar nu zeggen experts dat ze die goedkeuring wellicht nooit gekregen zouden hebben.

LEES OOK. De psychologische hel van de opgesloten opvarenden van duikboot Titan: “Zonder zo’n figuur aan boord kan echt alles gebeuren” (+)

(Lees verder onder de foto)

De Titan-duikboot is al sinds zondag vermist op een diepte van 3,8 kilometer in een afgelegen stukje Atlantische Oceaan. — © AFP

Directeur ontslagen

Het jaar daarvoor – in 2018 – hadden leidinggevenden van OceanGate hun directeur maritieme operaties, David Lochridge, ontslagen nadat ze het niet eens waren met zijn eis voor strengere veiligheidscontroles op de onderzeeër. Hij wilde dat het bedrijf een scan van de romp van de Titan zou uitvoeren om ‘potentiële gebreken op te sporen’ in plaats van ‘te vertrouwen op akoestische monitoring’.

LEES OOK. Werknemer van OceanGate waarschuwde voor veiligheid duikboot en werd daarom ontslagen

In een gerechtelijk document dat in 2018 werd ingediend, zeiden advocaten van het bedrijf dat het dienstverband van Lochridge was beëindigd “omdat hij hun onderzoek en plannen, inclusief veiligheidsprotocollen, niet kon accepteren”.

Lochridge zegt helemaal geen wraakgevoelens te hebben tegenover het bedrijf, maar hoopt wel op een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het drama, want daar mogen we nu toch stilaan van spreken. Want volgens officiële berekeningen van de kustwacht in de VS, zou de zuurstofvoorraad kort voor 13.30 uur donderdagmiddag opgebruikt zijn.