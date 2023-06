Ameen Al-Dakhil heeft genoten van “geweldige ervaring” bij Rode Duivels, maar focust zich nu op belofte-EK

Ameen Al-Dakhil heeft zich gevoegd bij de jonge Duivels na zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. “Het was een geweldige ervaring”, verklaarde de Burnley-verdediger donderdag op een persmoment, daags na het scoreloos gelijkspel tegen Nederland in de eerste groepsmatch op het EK voor beloften.

“Ik had niet verwacht te worden opgeroepen, ik was gefocust op dit toernooi met de U21”, legde Al-Dakhil uit. “Ik ben heel blij. Iedereen verwelkomde me, ik voelde me meteen thuis. Het was een mooie ervaring.”

Dinsdag was Al-Dakhil nog in Estland, waar hij mocht invallen bij de Rode Duivels. Na een lange reis is hij nu in Georgië. “Mijn benen zijn oké. Er is wat vermoeidheid. Ik ga recupereren voor de match van zaterdag.”

Dan staan de jonge Duivels tegenover gastland Georgië, dat met 2-0 won van Portugal. “We wisten dat Georgië geen gemakkelijke tegenstander zou zijn. Ze spelen thuis, met de steun van hun supporters. Wat publiek betreft, zal het anders zijn dan tegen Nederland. We moeten geconcentreerd blijven, en spelen voor de overwinning.”

Sinds januari speelt Al-Dakhil voor Burnley, met Vincent Kompany als T1 verzekerde zijn team zich van promotie naar de Premier League. “Het is fantastisch om met hem te werken, ik heb veel geleerd. Hij werkt op de details om elke dag beter te worden.”