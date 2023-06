Temperaturen gaan boven de 40 graden in Peking

China kampt de jongste maanden met extreme weersomstandigheden en ongewone temperaturen, die volgens wetenschappers verergerd worden door de klimaatverandering. In het weerstation van Nanjiao, ten zuiden van Peking, klom het kwik donderdag tot 41,1°C, zo meldde de lokale krant Beijing News, die een informatiedienst van het nationale meteorologische bureau aanhaalde. Deze temperatuur ligt een halve graad hoger dan het vorige record van 40,6°C dat in juni 1961 werd opgetekend.

“Vandaag was het de warmste dag in Peking sinds we over volledige gegevens beschikken”, schreef de overheidskrant. Andere weerstations tekenden nog hogere temperaturen op. De nationale weerdienst bevestigde niet dat officiële temperatuurrecords waren gebroken.

Langs de kanalen van Peking trachtten inwoners aan de verschroeiende hitte te ontsnappen door in het water te ploeteren of te zwemmen.

De hitte valt op de eerste dag van het Drakenbootfeest, dat drie dagen duurt en waarvoor veel Chinese families en vrienden bijeenkomen. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen niet te veel buiten te vertoeven. De temperaturen blijven de komende dagen hoog. De weerdienst van Peking gaf oranje alarm voor de hitte, het op één na hoogste niveau in China.