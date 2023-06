De coming-out van Conner Rousseau met de bijhorende geruchten. Het vertrek van Pascal Smet. Na twee jaar met enkel hoogtepunten voor Vooruit, was er een week vol dieptepunten. Is dit het begin van het einde? “Bij nieuwe meldingen of klachten, moeten alle alarmbellen afgaan”, klinkt het in onze politieke podcast Het Punt van Van Impe.