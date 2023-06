“Haar volledige zomer is verpest”: 13-jarige fietsster loopt dubbele polsbreuk op na aanrijding met vluchtmisdrijf

Torhout/Kortemark

“Je laat een kind toch niet zomaar liggen!?” De papa van een 13-jarig meisje uit Kortemark is furieus nadat zijn dochter dinsdag in Torhout werd aangereden door een auto, waarna de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde. “Het is onmogelijk dat die bestuurder niets zag. Vluchten was gewoon laf. Mijn dochter draagt wel de gevolgen: heel haar zomer is verpest.” Het meisje belandde in de gracht en liep daarbij een dubbele polsbreuk op. Haar papa, mama en de politie zoeken de aanrijder.