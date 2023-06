Mama Kyana (22) neemt afscheid van haar gezin, samen met volle zaal: “Hoe laat je los wat je zo graag wilt houden?”

In het crematorium van Lochristi is donderdagmiddag afscheid genomen van Alyas (25), Joshua (4) en Lorina (9 maanden) De Burchgraeve. Het jonge gezinnetje liet het leven na een alles verwoestende woningbrand in de Gentse Bloemekenswijk. Mama Kyana (22) overleefde de brand als enige. “Hoe laat je los wat je zo graag wilt houden?”

“Ik ben de laatste tien dagen bezig geweest met de drie uitvaarten, maar ik had geen idee hoe je jouw afscheid wou. We hadden er ook nooit over gepraat, want wie denkt ooit een jonge man en twee kinderen opeens te moeten afgeven”, zei mama Kyana donderdagmiddag.

In het crematorium Westlede kwamen vrienden, familie en kennissen samen afscheid nemen van haar jong gezinnetje. De papa en twee kinderen overleden na een zware woningbrand in de Fuchsiastraat in Gent. Mama Kyana overleefde als enige.

Onwerkelijk

Het gezin lag in hun slaapkamer te slapen toen hun zoontje hen kwam zeggen dat hij bang was door een ‘lichtje’. Mama Kyana zag al snel wat hij bedoelde. De brand die wellicht op het gelijkvloers ontstond, breidde snel uit naar de bovenverdieping. Kyana kon via het raam ontsnappen en zou zo haar kinderen opvangen, maar Alyas, Lorina en Joshua verloren het bewustzijn. Voor hen kon geen hulp meer baten.

© David Van Hecke

Muziek als Waarom Nou Jij van Marco Borsato en Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs toonden de onwerkelijkheid van het onverwachte afscheid. “Je was in de bloei van je leven en had nog zo veel plannen. Ik ben trots op wie je was en wat je deed”, getuigden de ouders van papa Alyas in een brief die werd voorgelezen.

“Je was een guitige kerel. Iemand met een groot hart voor anderen. Je hebt gevochten voor je kinderen. Rust nu maar zacht”, vulde mama Lieve van zijn beste vriend Seba aan.

Uitbundig gezinnetje

Op een groot scherm waren uitbundige foto’s te zien van een gelukkig jong gezin. De vierjarige Joshua stond altijd met een guitige lach te poseren: voor de kerstboom, in een zwembadje, met de te grote pet van zijn papa op.

Baby Lorina betoverde iedereen met haar fonkelende oogjes. “Lorina was het zonnetje in huis. Altijd gelukkig”, vertelt mama Kyana. “Joshua kon soms een donderwolkje zijn. Jullie waren zo verschillend en pasten toch zo goed samen.”

© David Van Hecke

Op slag verliefd

Kyana en Alyas leerden elkaar kennen op de tram, via een gemeenschappelijke vriendin. De twee werden op slag verliefd. “Ik zag meteen dat je een bijzondere jongen was”, vertelde ze. “We hebben het niet altijd gemakkelijk gehad, maar jij was altijd positief, altijd optimistisch. Ik wist soms niet hoe je dat deed.”

Foto’s toonden ook hoe verliefd ze waren. De twee waren knuffelend en kussend te zien. “En soms was ik kwaad omdat je sokken overal bleven liggen of omdat je weer eens je bord was vergeten afspoelen, maar ik zag je zo graag”, zei Kyana.

Bij het buitengaan konden vrienden, familie en kennissen nog even van dichtbij afscheid nemen. “Ik hoop dat je rust vindt en op een dag komen we elkaar terug tegen”, besloot Kyana.

LEES OOK. Kyana (22) blijft alleen achter na allesverwoestende brand: “Ik had samen met mijn gezin moeten sterven. Ik voel me zo’n slechte moeder”