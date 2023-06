Athletic-Real en Getafe-Barcelona openen op 12-13 augustus nieuwe seizoen La Liga

© NurPhoto via Getty Images

Kampioen FC Barcelona ontvangt Getafe op de eerste speeldag van het seizoen 2023-24 in La Liga, in het weekend van 12-13 augustus. Dat maakte de Spaanse voetbalbond donderdag bekend.

FC Barcelona speelt tegen Getafe in het Lluis-Companys-stadion, dat in 1992 de Olympische Spelen ontving. Sinds 1 juni vinden er werkzaamheden plaats in Camp Nou, die zouden drie jaar duren.

Vicekampioen Real Madrid heeft dan weer een lastigere eerste opdracht, met een uitmatch tegen Athletic Bilbao. Atlético Madrid, de nummer drie van het voorbije seizoen, speelt gastheer voor promovendus Granada.

De eerste Clasico tussen Barça en Real is op 29 oktober voorzien, tijdens de 11e speeldag. Op de 32e speeldag (21 april) volgt de tweede Clasico in Santiago Bernabeu.

Het seizoen eindigt op 26 mei.