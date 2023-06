Boudewijn Seapark wordt dit jaar zestig jaar. Een reden om te vieren zou je denken. Maar het park kampt met enorm veel kritiek en negatieve reviews. Onze reporter Sofie Buekenhoudt ging met Michel Vandenbosch (GAIA) naar een dolfijnenshow. In onze actuapodcast ‘De Insider’ vertelt ze ons of die kritiek terecht is: “Je moet je durven afvragen: is het nog van deze tijd?”