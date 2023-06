De spoeling wordt nu écht wel dun: RWDM zwaait ook Ibrahima Sankhon en Gustavo Barreto uit

Sankhon ondertekende in de zomer van 2021 een tweejarig contract met optie bij RWDM. Die optie wordt dus niet gelicht. De Guineeër, die van 2018 tot 2021 bij STVV voetbalde, was de voorbije twee seizoenen nooit een vaste waarde bij de Molenbekenaars, maar was er wel een gewaardeerde stand-in. Sankhon, die bij STVV omgeschoold werd van middenvelder tot verdediger, klokt af op 29 officiële wedstrijden voor RWDM in alle competities.

Gustavo Barreto stond in principe al op het lijstje van de vertrekkers, want vorig jaar tekende hij een eenjarig huurcontract in het Edmond Machtensstadion. Een nieuw huurcontract of een definitieve overname was geen onlogische piste, aangezien moederclub Botafogo FR net als RWDM in handen is van John Textor. Die piste mag nu evenwel in de prullenmand. Barreto was van begin september tot begin december een vaste waarde op het middenveld van RWDM, maar een schorsing en een knieblessure deden hem een tijdje uit beeld verdwijnen. In de play-offs moest hij zich tevredenstellen met acht invalbeurten.

Het is voorlopig wachten op transfers aan inkomende zijde bij RWDM, dat dinsdag ook al afscheid nam van Ivann Botella. De club nam Alexis De Sart definitief over van Antwerp FC, en Numan Kurdic en Sada Diallo keren terug van hun uitleenbeurt aan respectievelijk Novi Pazar en Francs Borains, maar voor de rest is het stil. Intussen droomt een deel van de supporters van de komst van de transfervrije Eden Hazard, die er aan de zijde van zijn jongere broer Kylian zou kunnen spelen.