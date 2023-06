Jesper Fredberg stelt Anderlecht-fans gerust: “We zullen klaar zijn, dat lijdt geen twijfel”

Anderlecht krijgt een moeilijke competitiestart. Paars-wit opent de Jupiler Pro League op 28 juli tegen Union en moet op speeldag 2 naar Antwerp. De fans maken zich vooral zorgen wegens het uitblijven van (top)transfers. Komen Kasper Dolberg of Santiago Hezze nog? CEO Sports Jesper Fredberg blijft rustig. “We moeten een team bouwen waar we trots op kunnen zijn.”

De competitiekalender van de Jupiler Pro League werd vanmorgen voorgesteld in het Atomium. Anderlecht zal echter ook ballen moeten tonen tijdens de openingsweken van het seizoen: Union en Antwerp om te beginnen en voor speeldag 8 ook nog Genk en Club Brugge. CEO Sports Jesper Fredberg weet waar hij aan toe is. “We beginnen de competitie met a big bang”, aldus de Deen. “Ik kan jullie zeggen: het team kijkt er naar uit. We zitten in een heel lange voorbereiding en nu weten we op wie we precies op wie jagen over een vijftal weken.”

De clash met Union in het Dudenpark wordt meteen een grote test. Paars-wit verloor zijn jongste zes matchen tegen de Unionisten waardoor een nieuwe nederlaag extra pijnlijk zou zijn. “Union is een goed team”, vervolgde Fredberg. “Op basis van de ranking van vorig seizoen zijn zij de favoriet, maar we gaan naar daar om hen aan te vallen en terug te slaan. We mikken op een goeie competitiestart zodat het geloof in een goed seizoen bij onze fans meteen aangescherpt wordt”

Die supporters beginnen zich wel stilaan zorgen te maken. We zijn 22 juni en Anderlecht haalde nog geen enkele transfer binnen. Ze zijn met Kortrijk en Eupen de enige eersteklasser die nog geen versterking haalde. “Ik beloof jullie dat er aanwinsten zullen komen”, klonk het. “Hoeveel exact kan ik niet zeggen. We moeten een team bouwen waar we trots op kunnen zijn en leggen een nieuwkomer alleen vast als we overtuigd zijn dat hij beter is dan wat we al hebben in onze ploeg. Het is ook niet onze ambitie om alles te veranderen in het elftal. We behouden wat goed is, maar het zijn ontzettend drukke tijden.”

Hezze einde verhaal?

Vorige week zag het er nochtans naar uit dat de Deense spits Kasper Dolberg zou overkomen van OG Nice en dat de onderhandelingen met de Argentijnse middenvelder Santiago Hezze op goeie weg waren. In beide gevallen is er (nog) geen sluitend akkoord. Bij Dolberg wil de spits graag naar Brussel komen, maar Nice laat hem niet zomaar gaan. Bij Hezze zitten er veel tussenpersonen in het dossier die een deal niet evident maken. Volgens sommige bronnen is de deal zelfs van de baan. Of wacht RSCA op het goeie moment om een doorbraak te forceren? Fredberg counterde: “Anderlecht zal klaar zijn. Dat lijdt geen twijfel. Als de competitie begint, zullen er nieuwe spelers meedraaien.”

Het loopt trouwens bij veel ploegen wat moeizamer omdat de vraagprijzen dikwijls nog de pan uitswingen. Anderlecht moet zelf ook de verkoop van Bart Verbruggen aan Brighton nog afronden, maar houdt daar ook hardnekkig vast aan de vraagprijs van zo’n 20 miljoen. In de tweede week van juli trekt de ploeg op stage naar Oostenrijk waar eventuele nieuwkomers helemaal hun draai kunnen vinden. De internationals zoals Jan Vertonghen sluiten eerstdaags ook aan. “Wat ik zie op training is dat er enorm hard gewerkt wordt. Ik stel een honger vast die ik nooit eerder vaststelde sinds ik bij Anderlecht begon.”

Slimani nog optie

Dat moet ook wel na de elfde plaats van vorig seizoen. Voorzitter Wouter Vandenhaute zei eerder al dat Anderlecht voor de topvier gaat. Is dat realistisch? “We zijn ambitieus, ja”, gaf Fredberg nog mee. “We willen onze supporters iets teruggeven voor alle steun. We willen proberen om iedereen te verslaan of om op zijn minst een grote strijd te leveren met de andere grote clubs. Natuurlijk is er druk, maar dat moeten we maar managen.”

Er scheiden ons nog vijf weken voor de start van de competitie. Jesper Fredberg weet wat hem te doen staat met het oog op die eerste Brusselse derby tegen Union. Als uitsmijter vroegen we hem overigens nog of Islam Slimani nog altijd een mogelijkheid is. “Slimani leeft nog en is dus nog steeds een optie”, besloot de Deen. “We hebben contact met zijn entourage. We zien wel.”