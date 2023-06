Reuzegommer sleept Youtuber Acid voor de rechter

Een Reuzegommer is naar de rechtbank gestapt omwille van enkele video’s van Nathan Vandergunst, beter gekend als Youtuber Acid. Het gaat om een Reuzegommer die niet vervolgd werd voor de dood van Sanda Dia. Acid wordt door de familie van de Reuzegommer, die een restaurant uitbaten in het Antwerpse, rechtstreeks gedagvaard voor onder meer laster en eerroof.

Acid raakte zijn account begin juni een week kwijt nadat hij een video op Youtube geplaatst had waarin hij de identiteit van vier (ex-)leden van Reuzegom bekendmaakte, onder wie twee personen die op het proces rond de dood van Sanda Dia veroordeeld werden. Hij wilde de Reuzegom-leden naar eigen zeggen “cancelen” omdat ze volgens hem niet voldoende gestraft werden voor de dood van Sanda Dia. Volgens Youtube had hij daarmee de regels geschonden, en dus werd zijn account tijdelijk geschorst.

Een week later poste hij opnieuw een video over Reuzegom met de titel Het spijt me Reuzegom, sorry. Maar verontschuldigen deed hij niet. Hij had het over een “woelige week”, waarin hij naar eigen zeggen eigenhandig de discussie over al dan niet voldoende bestraft zijn op gang heeft gebracht. Hij haalde ook uit naar de media en het gerecht, maar ook naar de advocaten van de Reuzegommers.

Rechtstreekse dagvaarding

Maar die video’s krijgen nu een juridisch staartje. De familie van een van de vier vernoemde Reuzegommers stapt naar het gerecht. Hun advocaat Wim De Colvenaer bevestigt het nieuws aan onze redactie. De Reuzegommer in kwestie werd niet vervolgd in de zaak rond de dood van Sanda Dia en werd dus ook niet veroordeeld. Hij en het restaurant van zijn ouders kwamen wel aan bod in de video’s van Acid. Het Antwerpse sterrenrestaurant werd na de video’s geboycot. Ze kregen valse online reservaties binnen en op Google werden negatieve recensies geplaatst.

LEES OOK. Heksenjacht op Reuzegom-ouders: sterrenzaak afgekraakt, scheldtirades aan telefoon en “visolie”-reviews. “We zijn mensen kapot aan het maken”

De Colvenaer diende daarom namens de familie een rechtstreekse dagvaarding in voor laster en eerroof, belaging, elektronische belaging en haatspraak. De advocaat verwijst naar de twee video’s van Acid en een interview dat zijn advocaat gaf aan VTM. De zaak zal in september voor de rechtbank van Brugge gepleit worden. De Reuzegommer vraagt 1 euro provisoire schadevergoeding.

Slachtofferrol

“Mijn cliënt zal straks wel reageren via een youtubefilmpje over de rechtstreekse dagvaarding tegen hem”, zegt Walter Vansteenbrugge, advocaat van Acid. “Maar ik wil alvast kwijt dat ik dit een heel stoutmoedige, straffe actie vindt waarin men – hoewel zeer bezorgd om hun privacy – de openbaarheid opzoekt nu. Deze zitting zal uiteraard openbaar zijn”.

“Men slaat met de grote hamer op mijn cliënt, niet via een burgerlijke claim maar via een strafclaim waar een gevangenisstraf op staat. Op belaging bijvoorbeeld staat twee jaar”.

“Ik vind het heel merkwaardig dat dit clubje rond Reuzegom zich nu in een slachtofferrol murwt, schijnheilig eigenlijk. Wij betwisten de aantijgingen met klem en beroepen ons op de vrijheid van meningsuiting, het artikel 10 in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een artikel dat in de hiërarchie heel wat hoger staat dan de nationale wetten waar men zich hier op beroept. Wij zullen ons met alle kracht verdedigen op 7 september voor de correctionele rechtbank in Brugge.”

(cds,gjs,sgg)