Regering stevent recht op de muur af, Bouchez gaat in tegen coalitiepartners: “Hadja Lahbib heeft geen fouten gemaakt”

Ook na de plenaire zitting in de Kamer woedt de crisis binnen de federale regering volop voort. Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) helemaal geen fouten gemaakt en gaat ze daarom zeker geen ontslag nemen. Hij gaat zo lijnrecht in tegen de eisen van zijn linkse regeringspartners, die excuses of zelfs ontslag eisen.

“Hadja Lahbib kan op het vertrouwen van heel de partij rekenen. Ze heeft geen fouten gemaakt”. De reactie van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet voor zijn doen lang op zich wachten, maar donderdagnamiddag kwam het Franstalige LN24 dan toch met een verklaring van de liberaal op de proppen. De uitlatingen duwen Vivaldi nog wat dieper in de modder.

De groenen en socialisten binnen de regering-De Croo vinden immers dat Hadja Lahbib op zijn minst een knieval moet doen en dient toe te geven dat ze bij de aflevering van visa aan 14 Iraniërs uit de bocht is gegaan. Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) nam zondag al ontslag na de affaire omdat hij de Iraniërs had uitgenodigd voor een internationale conferentie. Maar het is wel Lahbib die als hoofd van de Belgische diplomatie verantwoordelijk is voor de toekenning van de visa.

Niet alleen de oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA eisen het ontslag van de minister. Ook binnen de meerderheid is er dus heel wat heisa over de zaak. Groen en Vooruit kunnen nog wel leven met excuses van Lahbib en een erkenning dat ze in de fout is gegaan, maar hun Franstalige tegenhangers Ecolo en PS vinden zelfs dat niet genoeg. Zij dringen aan op een ontslag.

“Het incident is gesloten”

Bouchez doet zowel voor de Vlaamse als Franstalige coalitiepartners nu gewoon de deur dicht. “Hadja Lahbib heeft geen fouten gemaakt. Wij willen met de MR dat de spelletjes nu stoppen en dat we weer met de echt belangrijke dossiers bezig zijn,” zei de voorzitter van de Franstalige liberalen. Geen fouten, en dus uiteraard ook geen ontslag. De patstelling binnen de regering is compleet.

Ook de tussenkomst van premier Alexander De Croo tijdens het vragenuurtje in de Kamer bracht donderdagnamiddag geen soelaas. Het was ook een bevreemdende bedoening in het paleis van de democratie. Aangezien er een motie van wantrouwen is ingediend tegen Lahbib - en ook tegen De Croo zelf - mochten de Kamerleden geen vragen stellen over Iran-gate. Ze probeerden dat dan maar te omzeilen door het over vertrouwen binnen de regering en het internationale imago van ons land te hebben. Het leek op een partijtje schaduwboksen.

Volgens De Croo mag het parlement zeker nog extra duidelijkheid vragen aan Hadja Lahbib, maar de hele affaire belet niet dat de regering gewoon verder werkt, klonk het. Eraan toevoegend dat het incident van woensdag in de commissie ondertussen gesloten is.

De term “het incident is gesloten” is Wetstratees om aan te geven dat een zaak afgehandeld is en terug wordt overgegaan tot de orde van de dag. En dat was helemaal niet naar de zin van de eigen meerderheid van De Croo.

“Dit verlamt de werking van de regering”

Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere liet niet veel later met veel aplomb weten dat de crisis niet voorbij is. “De minister heeft fouten gemaakt en moet dat dan maar erkennen. Ze moet dus met excuses komen. Voor ons is het incident niet gesloten”.

Haar Groen-collega Wouter De Vriendt liet eenzelfde geluid horen. Hij wil dat Lahbib zo snel mogelijk terug naar het parlement komt en in een nieuwe zitting van de commissie Buitenlandse Betrekkingen nog eens wordt gehoord. “De minister heeft nog niet de volledige waarheid vertelt. Het is belangrijk dat dat gebeurt. Ontslag is voor ons geen doelstelling, maar we willen wel een minister met normen en waarden. Eerlijk is essentieel in het parlement. Dit verlamt de werking van de regering”, zei de groene politicus op Villa Politica. Wanneer en of Lahbib naar de Kamer komt, is nog niet duidelijk. Voorlopig is er nog geen nieuwe zitting geagendeerd.

Premier De Croo heeft voorlopig dus wat tijd gekocht om de crisis binnen zijn ploeg proberen te bezweren. Zoals het er nu naar uitziet, stevent zijn coalitie recht op de muur af. Er hangt een motie van wantrouwen boven Lahbibs hoofd en voorlopig willen de socialisten en groenen die niet verwerpen. Het lijkt erop dat ze de bal zo uiteindelijk in het kamp van Bouchez willen leggen: gaat hij dan uit de regering stappen of niet? Met de verklaringen van de MR-voorzitter lijkt een oplossing dus nog niet voor meteen. Als die er al komt.