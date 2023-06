Vaticaan vindt nieuwe aanwijzingen over verdwijning van 40 jaar geleden

Het Vaticaan zegt nieuwe aanwijzingen te hebben over de 15-jarige Emanuela Orlandi die veertig jaar geleden verdween. “Het is het onderzoeken waard”, klinkt het bij de openbare aanklager.

Op 22 juni 1983, dag op dag 40 jaar geleden, ging de tiener naar de muziekles in Rome. Alleen kwam Emanuela, wiens vader een lekenwerker was in het Vaticaan, nooit terug. Haar verdwijning blijft tot op de dag van vandaag een van de bekendste mysteries in Italië.

Vorig jaar kreeg de zaak opnieuw aandacht toen er een Netflix-serie van verscheen dat de naam “Vatican Girl” kreeg. Nu blijkt dat er nieuwe elementen zijn, die volgens de openbare aanklager de moeite waard zijn om te onderzoeken.

Alessandro Didi, hoofdaanklager van het Vaticaan, kreeg heel wat dossiers van zijn gepensioneerde voorganger, waaronder het verhaal van Emanuela. Hij zou samen met zijn team al het beschikbare bewijsmateriaal hebben bekeken en hij zou contact hebben opgenomen met de mensen die vier decennia geleden in “bepaalde kantoren hadden gewerkt”. Samen besloten ze dat enkele pistes nog onderzocht konden worden.

In een verklaring liet Diddi weten dat hij zijn bevindingen heeft overhandigd aan de Italiaanse aanklagers zodat zij zouden kunnen beslissen over een mogelijk onderzoek. Volgens het Vaticaan zal Diddi zich verder bezighouden met de zaak.

Protest

In april uitte paus Franciscus openlijk kritiek op de broer van Orlandi. Hij had op de nationale televisie een geluidsband afgespeeld van een vermeende gangster die zei dat de meisjes – een maand voor de verdwijning van Orlandi verween ook al een ander meisje – het Vaticaan waren binnengebracht. Daar zouden ze gemolesteerd zijn. De toenmalige paus Johannes Paulus II zou hiervan op de hoogte zijn geweest, aldus het audiofragment.

De broer, Pietro Orlandi, zei donderdag dat zondag zou gaan protesteren op het Sint-Pietersplein tijdens de wekelijkse zegening van de paus. “Ik heb iedereen gezegd een foto van Emanuela mee te nemen”, zei hij tegen RAI-radio. “Ik doe het omdat ik echt hoop dat (de paus) wat woorden van hoop kan zeggen.”

De theorieën over Orlandi’s verdwijning gaan van speculaties over een complot om paus Johannes Paulus te vermoorden, tot suggesties dat ze ontvoerd werd door de onderwereld van Rome. Ook werd er gezegd dat ze het slachtoffer was van een pedofiele groep priesters.