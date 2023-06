Politie zoekt getuigen voor brutale moord Anderlecht

De speurders in de zaak van de moord in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht zijn op zoek naar getuigen. Seghir I. (29) uit Laken werd er vorige nacht doodgeslagen. Vermoed wordt dat het om een afrekening gaat door de maffia van Marseille die de wijk zowat in handen heeft

In de nacht van dinsdag 20 juni op woendag 21 juni 2023 werd het lichaam van een 29-jarige man gevonden vlakbij het Peterbospark, ter hoogte van de Prozastraat in Anderlecht. Het slachtoffer werd geïdentificeerd.

Suzuki

Het slachtoffer droeg een zwarte broek, een donkergrijs T-shirt, een zwarte donsjas en zwarte sportschoenen en verplaatste zich met een SUZUKI Swift met nummerplaat 2-DNW-462, die door hem was geparkeerd op de Grote-Ringlaan, tegenover huisnummer 29.

In het kader van dit onderzoek is de politie op zoek naar iedereen die getuige is geweest of iets verdachts heeft gezien of gehoord op het ogenblik van de feiten. Wie info heeft kan terecht op 0800/30 300. Discretie wordt verzekerd

Maffia van Marseille

Seghir I. is vader van een jong kindje en woont in Laken. Hij werkte in de bouw maar zou ook gekend staan als kleine drugsdealer. Wellicht werd hij vermoord omdat hij dealde in de beruchte wijk Peterbos, waar de maffia van Marseille de drugshandel beheerst. Volgens wat wij vernamen van politiebronnen is hij al het zevende dodelijke slachtoffer van drugsgeweld dit jaar in het Brussels Gewest.