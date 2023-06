‘The Simpsons’-fans vallen (opnieuw) van hun stoel na voorspelling over Titan-duikboot

De duikboot Titan, met vijf personen aan boord, raakte zondag vermist tijdens een expeditie naar het wrak van de Titanic. Dezelfde dag werd er nog een grootschalige zoekactie opgezet, die nu al vijf dagen duurt. Volgens schattingen zit de bemanning sinds donderdagmiddag zonder zuurstof en slinkt de hoop op een goede afloop.

Dat een duikboot vermist zou raken bij de zoektocht naar een scheepswrak, ‘wisten’ de makers van The Simpsons al in 2006. Dat zeggen fans van de animatieserie op Twitter. In de tiende aflevering van het zeventiende seizoen gaat hoofdpersonage Homer Simpson met zijn vader Mason in minionderzeeërs op zoek naar een schat in een scheepswrak. Onder water zegt Mason nog hoe mooi het is. Uiteindelijk vinden ze het scheepswrak en nemen ze de schat mee. Maar op de terugweg raakt Homer zijn vader kwijt.

Hij denkt in de verte Mason te zien, maar in werkelijkheid gaat het om een lichtgevende vis. Terwijl hij de vis volgt, komt Homer vast te zitten in een doorgang van koraal. Om het nog erger te maken, brandt een geel lampje dat toont dat het zuurstofniveau lager is. Snel daarna wordt het rood en heeft Homer geen zuurstof meer. Gelukkig voor het personage wordt hij gevonden en gered. Drie dagen later wordt hij wakker in het ziekenhuis.

Al gedoken met Titan

Het moet wel gezegd dat er link is tussen de (vermiste) Titan en de Amerikaanse succesreeks. Zo maakte Mike Reiss, een van de makers van The Simpsons, afgelopen jaar een duik met de Titan. Al was die daar meteen niet over te spreken. “Ik heb drie verschillende duiken gemaakt met dit bedrijf, een bij de Titanic en twee andere, en je verloor bijna altijd de communicatie. Je bent overgeleverd aan de genade van het weer.”

The Simpsons zouden al meermaals ‘voorspellingen’ gedaan hebben die uiteindelijk ook realiteit werden. Zo hebben ze meerdere voorspellingen gemaakt over het presidentschap van Donald Trump, waaronder zijn deelname aan de verkiezingen van 2024. Ook voorspelden ze onder meer wie de winnaar zou worden van de Super Bowl, dat het illusionistenduo Siegfried en Roy aangevallen zou worden door een van hun tijgers, dat Lady Gaga zou optreden tijdens de Super Bowl en dat Bengt R. Holmström de Nobelprijs voor Economie zou winnen.