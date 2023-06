De race tegen de klok start nu voor Ronny Deila: nog 34 dagen tijd om Club Brugge klaar te krijgen

Op het eerste gezicht zou je denken: het stelt allemaal nog niet heel veel voor. Het zijn slechts de traditionele medische testen die vrijdag op het programma staan – een formaliteit. En niet eens de hele selectie zal zich melden op het Belfius Basecamp. Internationals als Noa Lang en Maxim De Cuyper ontbreken bijvoorbeeld, zij sluiten later aan. Maandag is er rond 11 uur de eerste veldtraining.

Op het tweede gezicht: we moeten die eerste werkdagen niet minimaliseren. Voor Club en Ronny Deila, overgekomen van Standard, betekent het een nieuwe start. En veel marge om rustig kennis te maken is er niet. Want op 27 juli moet Club niet een ietsepietsie klaar zijn, zoals dat de afgelopen seizoenen misschien het geval was bij de eerste officiële wedstrijd – er was toen steeds zekerheid over de Champions League-groepsfase. Neen, blauw-zwart moet er nu meteen stáán. In de voorrondes van de Conference League tegen het Deense Aarhus – allerminst een hapklare brok – kan Club het zich niet permitteren om te verliezen. Jammer genoeg voor Club tellen de komende 34 dagen maar vierentwintig uur, want er is wel wat werk…

Het is geen geheim dat Deila veel belang hecht aan een goede groepssfeer. Bij Standard liet hij de bus geregeld stoppen bij een feestzaal om er samen pinten te pakken. De verwachting is dat hij er ook bij Club één vriendenbende van zal willen maken. Daar moet je in de voorbereiding meteen tijd in investeren – anders blijft het allemaal zo oppervlakkig.

© BELGA

Nieuwe filosofie

Maar het zal niet alleen maar hoempapa kunnen zijn. Deila moet vanaf dag één zijn filosofie introduceren. Die omschreef hij in het verleden als volgt: “Als coach wil ik de bal zo veel mogelijk in mijn team en verticaal voetbal om kansen te creëren. Ik sta voor agressieve druk vanuit de verdediging. Als we de bal hebben, wil ik het spel snel verleggen met crossballen om overtalsituaties te krijgen. Ik ben steeds bezig over hoe we goals kunnen scoren. Ik win liever met 5-4 dan met 1-0… Maar 1-0 is ook niet slecht.”

Het goeie nieuws is dat dit geen hogere wiskunde is. Ook onder Rik De Mil, die aanblijft als assistent, was hoge druk een basisprincipe. Normaal gezien zou de selectie die richtlijnen dus snel moeten kunnen oppikken.

Een moeilijkheid voor Deila is wel dat er nog transfers in de lucht hangen. Inkomend is er al veel gebeurd – met Igor Thiago is er bijvoorbeeld een nieuwe spits, middenvelder Hugo Vetlesen arriveert vermoedelijk pas op 9 juli –, maar uitgaand valt het te bezien wie vertrekt. Krijgt hij Lang nog te zien na zijn vakantie? En wat met Skov Olsen, Buchanan en Clinton Mata?

Deila zal het straks niet als een excuus moeten inroepen. De verwachtingen zijn hoog – hij moet het vuur weer aanwakkeren en voor prijzen zorgen. Te beginnen vanaf 27 juli. Of beter gezegd: vanaf 23 juni. De race tegen de klok start nu.