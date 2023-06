Biden ontvangt Indiase premier Modi in Witte Huis

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Indiase premier Narendra Modi in het Witte Huis ontvangen. Biden heeft het belang benadrukt om het “religieus pluralisme” te respecteren in zowel de Verenigde Staten als in India.

“Gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting, het religieus pluralisme en de diversiteit, dat zijn de fundamentele waarden die standhouden en zich ontwikkelen, zelfs al worden ze uitgedaagd doorheen de geschiedenis van onze beide landen”, aldus Biden tijdens een korte toespraak.

De Indiase premier is op staatsbezoek in de VS. Naast bilaterale gesprekken met Biden en een gezamenlijke persconferentie, staat ook nog een toespraak van Modi voor het Amerikaanse Congres op de agenda. ‘s Avonds vindt ook nog een feestelijk banket plaats in het Witte Huis.

Vooraf zei het Witte Huis dat de relatie met India voor de Verenigde Staten een van de meest betekenisvolle is ter wereld, niet in het minst door het toegenomen belang van India op het internationale toneel. Bij het bezoek zal het onder meer gaan over samenwerking voor de veiligheid in de Indo-Pacifische regio en samenwerking op het vlak van defensie, technologie, energie en ruimtevaart. De Amerikanen willen er de groeiende regionale invloed van China tegengaan. Ook de Russische aanval op Oekraïne zal besproken worden. India heeft daarover een neutraal standpunt.