Ook Hoge Gezondheidsraad adviseert nieuwe boostercampagne: wanneer en voor wie?

De zomervakantie staat voor de deur, maar nu al wordt volop gewerkt aan de organisatie van een nieuwe vaccinatiecampagne in de herfst. Zoals steeds werd aan de experten van de Hoge Gezondheidsraad om advies gevraagd. Twee vragen moesten beantwoord worden: wanneer en voor wie.

Voor de timing zou het interessant zijn om te weten wanneer en of het coronavirus voor een nieuwe besmettingsgolf zal zorgen in het najaar. Maar volgens de HGR is het onmogelijk om dit te voorspellen. Voorgaande jaren piekte het virus in het begin van de herfst en aan het einde van de winter. De experten volgen daarom de aanbevelingen van de WHO en het Europese ECDC om de boostercampagne te combineren met de wintergriepprik in oktober. Wie beide vaccins wil, krijgt dan het griepvaccin in de ene arm, en het covid-19-boostervaccin in de andere.

De vaccinatiecampagne zal in elk geval niet meer zo groot opgezet worden. Het is niet meer de bedoeling om vaccinatiecentra in evenementen- of sporthallen te openen. Net zoals bij de griepprik kunnen huis- en bedrijfsartsen de vaccins toedienen. Sinds november vorig jaar mogen ook apothekers coronaprikken zetten.

Wie?

Voor gezonde kinderen, jongeren en volwassenen onder de 65 jaar is een nieuwe herhalingsprik overigens niet nodig, zegt de HGR. Wie dat wil, kan de nieuwe booster wel krijgen, “maar dit zou dan een volledig individuele beslissing zijn, niet gebaseerd op een wetenschappelijke aanbeveling”. Of de prik dan gratis is, valt nog af te wachten.

Vaccinatie wordt wel aangeraden voor 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met onderliggende aandoeningen, zorgpersoneel en wie samenwoont met (heel) kwetsbare personen. Ook mensen die roken of gerookt hebben, verslaafd zijn alcohol of drugs en immobiel zijn zouden baat hebben bij een nieuwe booster.

Om welke onderliggende aandoeningen gaat het? BMI >40

Patiënten met een chronische aandoening aan de longen, inclusief ernstige astma, nieren, lever, het hart en/of de hersenen, waaronder dementie, ernstige depressie en schizofrenie

Diabetes-patiënten type 1 en 2

Verschillende zeldzame ziektes waaronder het Syndroom van Down

Patiënten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken, bijvoorbeeld bij orgaantransplantatie of kankerbehandeling

Leeftijd blijft volgens de HGR de belangrijkste risicofactor voor een ernstig ziekteverloop. De experten wijzen op studies waaruit blijkt dat het risico op overlijden door een covidbesmetting 25 keer hoger is voor 50- tot 64-jarigen in vergelijking met 18- tot 29-jarigen. Voor 65- tot 74-jarigen ligt het risico zelfs 60 keer groter, voor 75- tot 84-jarigen 140 keer en voor 85-plussers 340 keer.