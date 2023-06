Twintiger dient klacht in tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: “Slachtoffer van ernstige zedenfeiten”

“Zever in pakskes.” Zo reageerde Conner Rousseau woensdag voor de tv-camera’s op de wekenlange roddels en (indianen)verhalen over vermeend grensoverschrijdend gedrag. Eerder had hij in een interview met Eric Goens gezegd dat hij zich “opgejaagd wild” voelt en dat het aanvoelt “alsof hij een kamer zit waar de muren almaar dichter op hem afkomen”.

Donderdagochtend kwam er opnieuw onheilspellend nieuws zijn richting uit. En dat wist hij volgens onze informatie een dag eerder ook al – vóór hij dus voor de camera’s reageerde. Want het gonst immers al dagen van een zwaarwichtigere klacht tegen hem die zou ingediend worden.

Conner Rousseau moet zich al een tijdje verdedigen tegen wat hij zelf een lastercampagne en heksenjacht noemt.

Klacht bij procureur

Een twintiger met wie hij naar verluidt een vriendschap met seksuele contacten onderhield stapte donderdagochtend naar het Antwerps gerecht om klacht in te dienen tegen de voorzitter van Vooruit. Zijn twee advocaten, Manon Cop, gespecialiseerd in seksueel strafrecht en bekend strafpleiter Jorgen Van Laer, kregen van hem een mandaat om rechtstreeks klacht neer te leggen bij procureur Franky De Keyzer. Een eerder ongebruikelijke manier van handelen, te kaderen in het uiterst gevoelige karakter van de klacht. De betichtingen aan het adres van Rousseau zijn volgens onze informatie niet min: het zou gaan om meerdere misdrijven, door beide advocaten omschreven als “ernstige zedenfeiten”.

De feiten zelf zouden van 2021 dateren. Rousseau en de twintiger, ook iemand die af en toe in de media opduikt, zouden in die periode een seksuele relatie hebben gehad. Een soort van relatie die volgens de klager dramatisch eindigde, waarbij ook niet-consensuele handelingen zouden zijn gebeurd. We gaan hier bewust niet verder in op de (vermeende) feiten.

Advocate Manon Cop, gespecialiseerd in seksueel strafrecht.

Volgende stap: analyse van klacht

Volgens de twee advocaten gaat het om strafbare handelingen die grondig onderzocht moeten worden. De twintiger stelde zich vooralsnog geen burgerlijke partij. In dat geval zou er meteen een onderzoeksrechter aangesteld worden, die bepaalde onderzoeksdaden kan stellen. Of er een gerechtelijk onderzoek komt, zal blijken.

“We bevestigen dat we een klacht hebben ontvangen. Inhoudelijk zal dat nog gelezen en geanalyseerd moeten worden”, zei woordvoerder Kristof Aerts.

Volgens Cop zijn de feiten alvast zwaarwichtig genoeg – voorlopig dus zonder burgerlijke partijstelling – opdat het gerecht een onderzoek zal instellen. “In zulke gevallen adviseer ik mijn cliënten altijd om zich in een eerste fase nog geen burgerlijke partij te stellen. Verder moet daar niets achter gezocht worden.”

De timing, twee jaar na de vermeende feiten, lijkt opvallend. Waarom nu? “Na overleg met mensen uit zijn entourage is mijn cliënt tot de vaststelling gekomen dat zwijgen niet langer een optie is”, zegt Cop. Hij wil niet langer zwijgen om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Wat hij heeft meegemaakt, is echt niet oké.”

Een melding, een brief en een klacht

Het is de derde keer dat Rousseau het voorwerp uitmaakt van een melding bij het gerecht. Een eerste melding, via een journalist van DPG Media en een magistraat, die vervolgens onderzocht werd door het West-Vlaamse gerecht, werd eind mei geseponeerd. Onderzoek naar dat grensoverschrijdend gedrag bij een minderjarige leerde dat het hier niet om strafbare feiten ging.

Onlangs liep bij het Antwerpse gerecht ook een brief binnen. Ondertekend door een bekende onderneemster die verontrust was door berichten die Rousseau naar haar minderjarige zoon zou hebben gestuurd. Na overleg met een advocaat besloot ze die ongerustheid alvast te delen met de magistratuur. Dat vooronderzoek loopt nog. Of dit gekoppeld wordt aan dit nieuwe onderzoek moet nog blijken.

Het is de derde keer dat iemand naar het gerecht stapt wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag.

Slachtoffer treedt zelf naar voren

Onze redactie heeft weet van de betrokkenen in de drie dossiers. Geen van hen voelt enige nood om uit de anonimiteit te treden. Het eerste verhaal is geseponeerd. Het tweede verhaal is dat van een moeder die kost wat kost haar zoon wil beschermen. Of hier sprake is van strafbare feiten, blijft volgens welingelichte info ook onduidelijk. Dit laatste verhaal is anders dan de andere twee: voor de eerste keer treedt een mogelijk slachtoffer van Rousseau zelf naar voren door naar het gerecht te stappen. Maar ook deze twintiger hamert op zijn discretie. Aan het parket nu om uit te maken hoe waarachtig en strafbaar de feiten zijn.