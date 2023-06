Amerikaanse eigenaar van Chelsea krijgt nu ook het Strasbourg van Matz Sels in handen

“Deze overeenkomst markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Racing, aangezien het consortium zich inzet voor een versnelling van duurzame investeringen in de groei van de club”, klinkt het bij BlueCo in een verklaring. “Dit zal het geval zijn voor de eerste elftallen en de academie, als voortzetting van het project dat in werking werd gezet door Marc Keller, die voorzitter van de club zal blijven met steun van zijn huidige managementteam.”

Strasbourg wordt na Marseille, Lyon, Toulouse en Le Havre de vijfde club uit de Ligue 1 die in Amerikaanse handen komt.