Voortbouwen op de fundamenten van vorig seizoen, SK Beveren hervat maandag de trainingen

Stabiliteit, dat was het codewoord dat ze bij SK Beveren de voorbije weken heel graag in de mond namen. Logisch, want de club wil voortbouwen op de succesvolle fundamenten die vorig seizoen gelegd werden. Kortom, ze willen de ploeg die vorig seizoen op één puntje van de titel strandde zo veel mogelijk samenhouden en indien nodig aanvullen of versterken.

Trainer Wim De Decker, wiens contract afliep, bereikte een nieuwe overeenkomst voor twee extra seizoenen. Met Sander Coopman, Dries Wuytens, David Hrncar, Everton Luiz en Alexander Corryn hebben intussen vijf spelers al hun contract verlengd in het Waasland. Het is ooit anders geweest. “Ons plan is niet om twintig nieuwe spelers aan te trekken. We kijken eerst welke spelers binnen de huidige kern we willen vastleggen. Daarna speuren we de markt verder af”, liet CEO Antoine Gobin eerder al optekenen.

Barry grof wild

Al zijn er ook vertrekkers. Aleksandar Vukotic besloot om andere oorden op te zoeken. En het aflopende contract van Daniel Maderner, die bijna heel het seizoen aan de kant stond met een kruisbandblessure, werd niet verlengd. Thierno Barry, de topschutter van vorig seizoen, is grof wild op de transfermarkt. Ook trainer De Decker liet eerder al vallen dat de kans klein is dat Barry volgend seizoen nog actief is op de Freethiel. Maar voorlopig ligt hij nog onder contract en dus wordt hij maandag op de eerste training van het seizoen verwacht. Met Dieumerci Mbokani is de club nog in gesprek. Afwachten of hij volgend jaar opnieuw op de Freethiel speelt. Een complete make-over moeten we dus niet verwachten deze zomer.

Thierno Barry wordt maandag op training verwacht, maar de kans is klein dat hij volgend seizoen nog actief is op de Freethiel. — © BELGA

Met Tom Van den Abbeele stelde SK Beveren een nieuwe sportief directeur aan, nadat Jordi Condom bedankt werd voor bewezen diensten. Het triumviraat Gobin-De Decker-Van den Abbeele moet nu zo snel mogelijk een competitieve ploeg op de mat krijgen. Geel-blauw wil dit jaar de kern grotendeels klaar hebben bij de start van het seizoen.

Met Dieumerci Mbokani is Beveren nog in gesprek. Afwachten of hij volgend jaar opnieuw op de Freethiel speelt. — © BELGA

Donderdag stonden de fysieke en medische testen op het programma. Vanaf maandag begint Beveren aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 13 augustus begint met een verplaatsing naar Geel, waar Jong Genk volgend seizoen zijn competitiematchen speelt. De week nadien ontvangt geel-blauw degradant Seraing op de eigen Freethiel. De eerste topper staat op 16 augustus op het programma, op bezoek bij Beerschot. “Op zich ben ik niet echt bezig met die kalender”, vertelt trainer Wim De Decker. “Het is misschien een cliché, maar we spelen sowieso tweemaal tegen iedere tegenstander. We wisten dat we traditiegetrouw op verplaatsing openen. Na de twee op negen van vorig seizoen zijn we wel gebrand om beter te starten. In de eerste vier wedstrijden treffen we twee U23-ploegen, maar die hebben afgelopen seizoen laten zien dat ze niet onderschat mogen worden. Het wordt zaak om van bij het begin bij de les te zijn. Ik heb er wel vertrouwen in dat we in de voorbereiding de juiste focus gaan leggen om scherp te zijn van in het begin.”

Starten in Kortrijk

De eerste oefenmatch van de voorbereiding staat op zaterdag 1 juli op het veld van Kortrijk op het programma. Drie dagen later volgt een oefenmatch tegen de buren van Svelta Melsele. Op woensdag 12 juli oefent geel-blauw tegen Leuven. Van 17 tot en met 23 juli vertrekt Beveren op zomerstage. Op de jaarlijkse fandag op 5 augustus komt Willem II langs.