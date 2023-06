TIJDLIJN. Vier dagen zoeken naar Titan, van de laatste post op Facebook tot persconferentie over “catastrofale implosie”

© via REUTERS

De vijf inzittenden van de vermiste Titan-onderzeeër hebben het niet overleefd. Op de bodem van de oceaan, in de buurt van het wrak van de iconische Titanic, werden brokstukken gevonden die wijzen op een “catastrofale implosie” van het toestel, deelde de Amerikaanse kustwacht donderdagavond (Belgische tijd) mee. Zo verliep de expeditie, en vervolgens de zoek- en reddingsoperatie van de Titan.

Vrijdag 16 juni 2023

Het begeleidingsschip The Polar Prince vertrekt vanuit de haven van St. John’s in Newfoundland. Aan boord: de vijf mannen die twee dagen later aan boord zullen gaan van de Titan-onderzeeër die naar het wrak van de Titanic zal duiken.

Zaterdag 17 juni 2023

The Polar Prince komt aan op de duiklocatie in de buurt van het wrak van de Titanic.

23.35 uur (Belgische tijd): de Britse miljonair en avonturier Hamish Harding post op Facebook dat hij deel zal uitmaken van de expeditie die zal duiken naar het wrak van de Titanic.

Zondag 18 juni 2023

10.00 uur (Belgische tijd): de expeditie gaat van start en de vijf mannen gaan aan boord van de Titan.

14.00 uur (Belgische tijd): de Titan begint aan de duik naar het wrak van de Titanic.

15.45 uur (Belgische tijd): de laatste communicatie tussen de Titan en de bemanning op de Polar Prince

21.00 uur (Belgische tijd): de Titan moest op dit moment opnieuw aan de oppervlakte verschijnen.

23.40 uur (Belgische tijd): de U.S. Coast Guard wordt ingelicht dat de Titan niet bovengekomen is en een reddingsactie wordt op poten gezet.

© AFP

Maandag 19 juni 2023

19.15 uur (Belgische tijd): de U.S. Coast Guard meldt op Twitter dat het een zoekactie naar een vermiste duikboot is gestart.

20.55 uur (Belgische tijd): de U.S. Coast Guard maakt meer details bekend en meldt dat er vijf inzittenden in de duikboot zitten en dat ze anderhalf uur na de start van de duik het contact verloren zijn.

Verschillende schepen en vliegtuigen haasten zich naar de duiklocatie. Daar worden sonarboeien gedropt in de hoop zo de vermiste duikboot op te sporen.

Dinsdag 20 juni 2023

De familie van de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood bevestigt dat hij, samen met zijn 19-jarige zoon, aan boord van de vermiste Titan zit.

Media maken bekend dat er klopgeluiden werden gedetecteerd in het zoekgebied. Die zouden herhaaldelijk te horen zijn met een interval van dertig minuten.

Schip van Deep Energy, een schip dat gebruikt wordt om diepzeeleidingen te leggen, is aangekomen op duiklocatie.

Een Canadees P3-vliegtuig lokaliseert een wit, rechthoekig voorwerp in de oceaan. Een schip dat het voorwerp moest onderzoeken, werd uiteindelijk ingeschakeld op de klopgeluiden verder te onderzoeken. Meer info wordt er niet meegedeeld over het witte voorwerp.

De vijf inzittenden van de verdwenen Titan-onderzeeër. — © AFP

Woensdag 21 juni 2023

6.18 uur (Belgische tijd): de U.S. Coast Guard bevestigt op Twitter dat er klopgeluiden onder water werden waargenomen.

17.00 uur (Belgische tijd): John Mauger van de U.S. Coast Guard meldt aan de BBC dat de inzittenden nog minder dan 20 uur zuurstof hebben.

Donderdag 22 juni 2023

13.08 uur (Belgische tijd): de zuurstofvoorraad van de Titan zou opgebruikt zijn op dit tijdstip. Naar schatting had de onderzeeër 96 uur aan zuurstof aan boord, maar verschillende factoren kunnen een impact hebben op die duur.

Een ROV, een onderwaterrobot die vanop afstand wordt bestuurd en de zeebodem kan afspeuren, kon donderdagochtend (lokale tijd) de zeebodem bereiken.

Donderdagnamiddag deelt de US Coast Guard mee dat de waargenomen geluiden “achtergrondgeruis van de oceaan” zijn en dus niet afkomstig zijn van de vermiste duikboot.

13.30 uur (Belgische tijd): een Canadees marineschip met gespecialiseerde medische hulp is aangekomen op de duikplek.

17.48 uur (Belgische tijd): de U.S. Coast Guard deelt mee dat er brokstukken gevonden zijn in de buurt van de Titanic. Verdere details komen er niet onmiddellijk.

Iets voor 21.00 uur (Belgische tijd): OceanGate, het bedrijf achter de vermiste duikboot, meldt in een statement dat de vijf passagiers van de vermiste onderzeeër “helaas verloren zijn”.

21.00 uur (Belgische tijd): de U.S. Coast Guard bevestigt tijdens een persconferentie dat de gevonden brokstukken van de vermiste Titan-onderzeeër zijn. De brokstukken komen volgens hen overeen met een “catastrofale implosie”, die vermoedelijk heeft plaatsgevonden voor de start van de zoekactie. Overlevenden zouden er niet zijn.

John Mauger van de Amerikaanse kustwacht. — © REUTERS

(sgg)