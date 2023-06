Kleinere webshops winnen terrein op giganten als Bol.com, en dat merkt ook Pieter in zijn winkel: “Corona deed de zaken echt ontploffen”

De Belgische e-commerce is het laatste jaar flink geprofessionaliseerd. En daar plukken heel wat kleinere webwinkels nu de vruchten van, blijkt uit de recentste e-commerce barometer. Dat merkt ook Pieter in zijn winkel: “Corona deed de zaken echt ontploffen.”

Toen corona kwam, moesten heel wat zaken het licht letterlijk uitdoen. Maar bij Tintrio ging het licht aan. Werkte het familiebedrijf in Stekene tot midden 2020 nog in het kleine verfwinkeltje dat door de grootmoeder was opgestart, moest de derde generatie uitwijken naar een groter magazijn, waar er meer plaats was om bestellingen in te pakken en te verzenden. En waar ook meer plaats kwam voor het groeiende aantal medewerkers.

“Wij zijn acht jaar geleden gestart met de webwinkel. We hebben daar een mooie groei in gezien, maar corona deed de zaken echt ontploffen. Die piek ligt ondertussen achter ons, maar we zijn op een mooi niveau kunnen stabiliseren en we blijven stelselmatig een mooie groei zien”, zegt Pieter De Witte, een van de drie broers die de winkel nu runt.

Fysieke winkel

De familie heeft niet enkel de eigen bruisende webshop, ze verkopen ook op platformen zoals Bol.com en – niet onbelangrijk – in de eigen fysieke winkel. “Ik ben er redelijk zeker van dat de webwinkel de fysieke winkel in stand houdt en vice versa. Mensen leren ons online kennen en komen dan eens tot in de winkel. De twee versterken elkaar”, zegt De Witte.

“We geloven heel erg in het online verhaal. Daarom zijn we onlangs ook van naam veranderd, van Verfwebshop naar Tintrio, en hebben we een hele rebranding achter de rug. Om ons ook te richten op de buitenlandse markt waar we nog veel potentieel zien. In de eerste plaats kijken we naar Wallonië en Frankrijk.”

Geprofessionaliseerd

Tintrio is niet alleen. De Belgische webwinkels waren in 2022 goed voor een omzet van 13,8 miljard euro. En de kleintjes winnen daarin steeds meer terrein, blijkt uit cijfers van koepelvereniging BeCommerce. Waren de grote mastodonten in 2021 nog goed voor 84 procent van de omzet, zakte hun aandeel in 2022 terug naar 78 procent.

“De Belgische e-commerce is enorm geprofessionaliseerd. Een online shop naast de reguliere winkel is niet voldoende. Een webwinkel heeft een eigen vormgeving nodig, eigen betalingssystemen, een vlotte logistieke keten … allemaal dingen die niet vanzelf komen. Je moet dat echt zien als het openen van een nieuwe winkel en dat is niet onmiddellijk rendabel. Er zijn heel wat kleintjes ondertussen gestopt, maar zij die hebben volgehouden en hebben geïnvesteerd, beginnen daar nu de vruchten van te plukken”, zegt Greet Dekocker, managing director bij BeCommerce.

Voordelen

Uiteraard valt de omzet van een kleine webshop niet te vergelijken met de omzet van een Bol.com of Zalando. “Maar meer en meer kleinere spelers zien wel de voordelen van het aanbieden van de eigen producten via die grote spelers. Met de nieuwe Europese regels wordt de concurrentie op die platformen ook weer eerlijker. De grote spelers zijn niet per se nog de vijand van de kleinere webwinkels.”

En er is nog groeimarge voor de Belgische webwinkel, zegt Dekocker. “De oudere generatie is ondertussen ofwel mee op de kar gesprongen of niet. Daar vallen geen grote winsten meer te boeken. Maar jongeren vandaag worden geboren met een digitale bril. We verwachten dat elke nieuwe generatie de e-commerce nog verder een duw in de rug zal geven.”