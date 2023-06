Regisseur James Cameron reageert op duikbootramp: “Gelijkenis met Titanic is treffend”

Cameron heeft ervaring met duikboten en kent de plaats van het Titanic-wrak zelf maar al te goed: “Ik ben er zelf vaak geweest. Zo’n 33 keer om precies te zijn. Ik heb zelfs uitgerekend dat ik meer tijd op de Titanic heb gespendeerd dan de kapitein.”

De filmregisseur is dan ook als geen ander geplaatst om in te schatten wat het probleem was met de Titan-duikboot. “Als duikbootontwerper snap ik de ingenieurs- en veiligheidsproblemen die er met zo’n type vaartuig zijn maar al te goed, maar ik denk dat iedereen hier een les uit moet trekken: duiken is een mature art. De veiligheidsprotocols die normaal worden gehanteerd zijn echt wel in orde, behalve dan in het geval van deze duikboot. Heel veel mensen maakten zich hier zorgen over. Er zijn zelfs brieven geschreven naar het bedrijf om ze te waarschuwen.”

Waarschuwingen genegeerd

Dat OceanGate die waarschuwingen in de wind heeft geslagen, doet Cameron denken aan een ander verhaal dat hij goed kent. “Ik ben verwonderd door de gelijkenis met de Titanic-ramp, waarbij de kapitein op voorhand meermaals gewezen werd op het ijs dat op de route lag. En toch stuurde hij zijn boot daar in volle vaart op af. Dat nu op dezelfde plaats een gelijkaardige ramp zich voordoet is surreëel”, aldus Cameron, die eraan toevoegt dat de piloot van de Titan-duikboot Paul-Henri Nargeolet een goede vriend van hem was.

De Titan-duikboot vertrok zondag voor een expeditie naar het wrak van de Titanic, maar werd nooit meer teruggezien. De Amerikaanse kustwacht bevestigde donderdagavond dat de onderzeeër geïmplodeerd is. Vijf passagiers zijn overleden.