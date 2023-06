VS en India beslechten meerdere handelsgeschillen

Dat heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger donderdag bekendgemaakt in een persbericht.

De resolutie komt er tijdens het staatsbezoek van de Indiase premier Narendra Modi aan Washington en gaat voornamelijk over Indiaas staal en aluminium, Amerikaanse landbouwproducten en onderdelen die nodig zijn voor de productie van hernieuwbare energie.

“De overeenkomst van vandaag is het hoogtepunt van de intensivering van onze bilaterale betrekkingen in de afgelopen twee jaar”, zei de handelsvertegenwoordiger van het Witte Huis, Katherine Tai, in het persbericht.

De geschillen in kwestie waren tegelijkertijd aanhangig gemaakt door de VS en India. Een van de gevolgen is dat India heeft ingestemd met het opheffen van de tarieven die het als vergelding had ingesteld op een dertigtal Amerikaanse producten, waaronder landbouwproducten zoals appels en verschillende noten.

“Die tariefverlagingen zullen de handelsmogelijkheden voor Amerikaanse producenten nieuw leven inblazen, terwijl de bepalingen van Sectie 232 gehandhaafd blijven”, aldus het persbericht van de USTR.

“Tarieven in strijd met handelsregels”

Sectie 232 is een wettelijke bepaling die het Amerikaanse ministerie van Handel toestaat om de productie in het buitenland van bepaalde soorten producten te onderzoeken om te bepalen of dit gevolgen heeft voor de nationale veiligheid. Het maakt het ook mogelijk om invoerbeperkingen en -tarieven in te voeren om het concurrentievoordeel van een land te verminderen als de VS van mening is dat dit voordeel het gevolg is van concurrentievervalsing.

Staal en aluminium geproduceerd in India vallen onder Sectie 232, wat een van de redenen voor geschillen tussen de twee landen was en heeft geleid tot de invoering van vergeldingsmaatregelen op verschillende categorieën Amerikaanse producten, wat tot verdere geschillen heeft geleid.

In 2018 besloot voormalig president Donald Trump om extra tarieven van 25 procent op te leggen op Indiaas staal en 10 procent op aluminium, waarop India reageerde door de tarieven op 28 Amerikaanse producten te verhogen.

In december vorig jaar oordeelde de WTO dat de Amerikaanse tarieven in strijd waren met de bestaande handelsregels, een beslissing die door Washington werd bekritiseerd.