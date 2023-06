VS geeft lening van ruim 9 miljard dollar aan joint venture Ford voor batterijfabrieken

Het geld gaat naar een joint venture tussen Ford en de Zuid-Koreaanse batterijproducent SK On voor batterijfabrieken in Kentucky en Tennessee. De enorme lening bedraagt bijna evenveel als de 11,4 miljard dollar die de bedrijven zelf in het project steken.

Het is de grootste directe overheidssteun aan een autofabrikant sinds de reddingsoperaties tijdens en na de financiële crisis van 2008 en de grootste lening die het Amerikaanse minsterie van Energie ooit heeft verstrekt.

Elektrische voertuigen boost geven

De lening komt er nu de regering van president Joe Biden en de autofabrikanten de productie van elektrische voertuigen een boost willen geven in een poging om te concurreren met China, dat die markt momenteel domineert.

De lening moet dienen voor drie nieuwe sites van de joint venture, één in Tennessee en twee in Kentucky, die batterijen voor elektrische voertuigen zullen produceren. Ford schat dat de projecten 11.000 jobs zullen opleveren. Volgens het ministerie van Energie zullen er elk jaar voor 120 gigawattuur aan batterijen gemaakt worden.

Het doel van de regering-Biden is dat helft van de nieuw verkochte wagens tegen 2030 elektrisch is.