Na warmste junidag ooit: code rood voor hitte in Peking

In China geldt vrijdag code rood voor extreme hitte in een groot deel van het noorden van het land, met temperaturen tot 40 graden, met name in Peking, waar donderdag de warmste junidag ooit werd gemeten.

Hoge temperaturen in China zijn niet ongewoon in de zomer, vooral in het droge westen en zuiden van het land. Inwoners van de hoofdstad Peking zijn ook gewend aan de hitte in deze tijd van het jaar.

De afgelopen maanden heeft het land echter te maken gehad met extreme weersomstandigheden en plaatselijk ongewone temperaturen, volgens wetenschappers verergerd door de klimaatverandering.

Vrijdagochtend werd 185 keer code rood afgekondigd, voor een groot deel van het noorden en oosten van China. Code rood is het hoogste niveau van weerswaarschuwingen in China. Het is voor het eerst sinds 2014 dat het in Peking van kracht is, met temperaturen die opnieuw 40 graden kunnen bereiken.

De Chinese hoofdstad noteerde donderdag 41,1 graden, de warmste junidag sinds het begin van de metingen in 1961.