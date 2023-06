Frustratie neemt toe na tweede incident in een week tijd aan Franse grens: vandalen steken winkelkarretjes in brand

Nauwelijks enkele dagen nadat vandalen winkelkarretjes de Moeskroenstraat in Menen hadden gebruikt als wegversperring, gebeurde dat opnieuw. Dit keer werden de karretjes ook in brand gestoken. Passanten konden het vuur blussen.

Nadat Franse jongeren in de nacht van dinsdag op woensdag al winkelkarretjes de Moeskroenstraat in Menen op hadden geduwd om de straat te versperren, was het in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw prijs.

De buurtbewoonster die de vorige feiten op beeld vastlegde, werd omstreeks 4 uur opnieuw gewekt. Toen ze uit haar raam keek, zag ze hoe winkelkarretjes de baan waren opgeduwd en er vlammen de hoogte in schoten. “Omstaanders waren de brand aan het blussen. De politie werd meteen gebeld, maar was al te laat”, aldus de vrouw.

Kat-en-muisspel

Zo blijven de frustraties bij de buurt en de agenten groeien. Nochtans is er extra controle. “We doen wat we kunnen”, zegt Melissa Noppe van de politiezone Grensleie. “We hebben wat bijval nodig, ook aan Franse zijde. Nu neigt het naar een kat-en-muisspel.”

LEES OOK.Franse jongeren trekken zich niets aan van lik-op-stukbeleid: bewoonster filmt hoe ze weg versperren met winkelkarren en weglopen

Er zijn camerabeelden vanop het Frunpark, waar onder meer supermarkt Match zich bevindt, maar die brengen weinig soelaas. “Het is moeilijk om op basis van die beelden over te gaan op identificatie”, zegt Noppe. Er werd ook al meermaals gevraagd om de karretjes vast te leggen.

“De verantwoordelijke van de Franse winkelsite werkt mee. Er loopt een vergunningsaanvraag voor een omheining rond het park en hij vroeg de Franse politie ook om gericht toezicht.”