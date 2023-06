Hadj dit jaar zonder coronabeperkingen, ruim twee miljoen pelgrims verwacht in Mekka

De hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, vindt dit jaar opnieuw plaats zonder restricties op het aantal deelnemers. Ruim twee miljoen deelnemers worden verwacht in de Saoedische stad.

De hadj, één van de vijf zuilen van de islam, moet minstens één keer in het leven worden uitgevoerd door praktiserende moslims die het zich kunnen veroorloven. Maar sinds de coronacrisis in 2020 uitbrak hebben de Saoedische autoriteiten het aantal bezoekers in Mekka beperkt. Vorig jaar werd het quotum geleidelijk opnieuw verhoogd tot één miljoen deelnemers.

Dit jaar zijn de beperkingen in de rijke golfstaat, de bakermat van de islam en de thuisbasis van de heiligste plaatsen van de religie, volledig opgeheven, al moeten deelnemers wel gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

“Meer dan twee miljoen pelgrims uit meer dan 160 landen zullen naar Mekka komen voor de grootste moslimbijeenkomst in de geschiedenis”, aldus de Saoedische minister Tawfiq Al-Rabiah in een video op Twitter. In 2019, voor de pandemie, namen ongeveer 2,5 miljoens moslims deel aan de hadj.

De autoriteiten bereiden zich alleszins voor op opnieuw een zeer warme editie van de hadj en hebben verschillende gezondheidsfaciliteiten opgezet en 32.000 ambulanciers opgetrommeld. In de loop der jaren is er ook betere infrastructuur ontwikkeld waardoor de doorstroom van pelgrims vlotter kan verlopen.