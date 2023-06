Geen tropische vakantie voor Nederlander Cody Gakpo: Liverpool-ster deelt in Togo maaltijden uit en maakt kinderen blij

Het was een lang seizoen voor Cody Gakpo (24). De Nederlander maakte in januari de overstap van PSV naar Liverpool en speelde veel wedstrijden, met ook nog de Nations League vorige week. Even stoom afblazen met een tropische vakantie in Mallorca of Ibiza zou je dan denken, maar niets is minder waar. Gakpo verblijft momenteel in Togo. De vader van de Eindhovenaar is afkomstig uit het West-Afrikaanse land en er woont nog altijd veel familie van de Liverpool-ster. Op filmpjes op social media is te zien hoe Gakpo in Togo een warme maaltijd uitdeelt aan kinderen.

Het is voor het eerst dat Gakpo een bezoek brengt aan Togo. Vorig jaar zei de Nederlander in een interview met Elf Voetbal dat een bezoekje aan het Afrikaanse land op zijn bucketlist stond. “Mijn oudere broer is in Togo geweest, net als mijn jongere broer. Alleen ik nog niet. Een bezoek aan Togo staat nog steeds erg hoog op mijn bucketlist. De tijd, hè. Het is voor een voetballer, vooral voor een international, lastig om een langere vakantie te plannen. Ik zou graag gaan. Misschien Ibiza een keer overslaan in de zomer.” (lacht)

En zo geschiedde dus. Deze zomer koos de winger niet voor een tropische vakantie, maar bezocht hij zijn familie in Togo. Hij maakte er de kinderen alvast heel blij. Niet enkel door de aanwezigheid van de superster, hij deelde er ook nog eens warme maaltijden uit. Mooi gebaar.

Gakpo is vier jaar geleden via zijn zaakwaarnemer benaderd om international te worden van Togo, maar de toenmalige jeugdinternational van Oranje besloot om voor Nederland te blijven spelen. Ook namens de voetbalbond van Ghana werd volgens berichten in Ghanese media nog vergeefs een lijntje uitgegooid naar Gakpo, omdat de familie van zijn vader roots heeft in dat land. De Nederlander koos echter voor Oranje en heeft inmiddels zestien interlands achter zijn naam, waarin hij zes keer scoorde.