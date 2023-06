Speurders houden reconstructie van moord op prostituee ‘Linda’ die in stukken gesneden werd

In een appartementsgebouw op de Bisschoppenhoflaan in Deurne wordt vrijdag een reconstructie gehouden van de moord op de Chinese prostituee ‘Linda’ (50). Haar in stukken gesneden lichaam werd eind januari gevonden, een overbuurjongen van 18 werd opgepakt als verdachte.

LEES OOK. Verdachte (18) opgepakt voor moord op Chinese prostituee van wie lichaam in reiskoffer in Deurne werd gevonden

De moord op de 50-jarige ‘Linda’ dateert van eind januari dit jaar en was van een zelden geziene gruwel. In de kelder van een appartementsgebouw op de Bisschoppenhoflaan in Deurne troffen bewoners een reiskoffer aan met daarin de romp van een toen nog onbekende vrouw. De politie kwam massaal ter plaatse en dezelfde avond nog werden elders in de kelder de andere lichaamsdelen van het slachtoffer aangetroffen. Vrij snel kon de vrouw geïdentificeerd worden als een 50 jaar oude Chinese prostituee die vanuit Barcelona naar Deurne was gekomen en de naam ‘Linda’ gebruikte.

De speurders van de federale gerechtelijke politie slaagden er ook in het appartement waarin de vrouw om het leven gebracht was terug te vinden. Hoewel haar moordenaar er alles aan gedaan had om de sporen van de moord uit te wissen – er werd zelfs geschilderd – konden toch nog bloedsporen gerecupereerd worden.

© jvdp

Speurders keken aanvankelijk in de richting van een Chinees mensensmokkel- en prostitutienetwerk dat in dezelfde periode opgerold werd. In het appartement van de moord was namelijk een vingerafdruk aangetroffen die afkomstig bleek van een slachtoffer uit dat netwerk.. Een doorbraak, zo leek het toen, maar die vrouw kon de speurders niet verder helpen toen ze haar verhoorden in een opvanghuis voor slachtoffers van mensenhandel.

Begin deze maand volgde dan de echte doorbraak. In een appartementsgebouw aan de overkant van de straat werd de 18-jarige Mohamed K. uit Sierra Leone opgepakt als verdachte van de moord. Bij de huiszoeking zouden zaken gevonden zijn die op zijn betrokkenheid wijzen en de jongeman legde ook bekentenissen af. Hoe hij met de 50-jarige prostituee in contact is gekomen, is nog niet duidelijk.

K. zal vrijdag aan de speurders tonen wat er zich volgens hem afgespeeld heeft in het appartement aan de Bisschoppenhoflaan.

LEES OOK. Gevonden romp in Deurne is wel degelijk prostituee ‘Linda’, moordenaar schilderde appartement om sporen uit te wissen