Lange wachtrij door problemen bij paspoortcontrole Brussels Airport: “Wie op tijd was zal wel vlucht halen”

“Het is nu al wat aan het verminderen”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport omstreeks 11 uur aan onze redactie. “Er was een capaciteitsprobleem waardoor te veel passagiers door de paspoortcontrole moesten. Vooral bij de vertrekkende passagiers richting niet-schengenlanden.”

De lange wachttijden van vanmorgen zijn een gevolg van de elektronische poortjes die niet naar behoren werken. “Nu, rond 12 uur, is het nog zo’n 44 minuten aanschuiven”, zegt An Berger van de Federale Politie die verantwoordelijk is voor de paspoortcontrole.“We hebben sinds kort drie nieuwe poortjes, dus 12 in plaats van negen. Maar als die niet goed werken, moeten er meer passagiers langs de bemande controleposten, daarvan zijn er acht en die zijn heel de dag al volledig bemand. Het is een zeer drukke dag op de luchthaven,”, zegt ze. Wanneer het probleem opgelost zal worden, kon Berger niet zeggen.

De luchthaven benadrukte dat wie op tijd toekomt, wel degelijk zijn vlucht zou moeten halen. “De vliegtuigen wachten - als dat mogelijk is- op de passagiers. Maar wie op tijd was, drie uur op voorhand dus, zou geen problemen mogen ondervinden behalve de langere wachtrij”, klinkt het nog. Zowel de politie als Brussels Airport raden aan om zeker op tijd te komen, en dat tot en met na de vakantie, om problemen te vermijden.