Medewerker van luchtvaartmaatschappij misbruikt persoonsgegevens om gsm-nummer van passagier te achterhalen

De 23-jarige Hannah Smethurst heeft op Twitter een screenshot gedeeld van een opvallend gesprek met een medewerker van de luchtvaartmaatschappij Etihad Airways. Smethurst nam een tijdje geleden een vlucht van Abu Dhabi naar Manchester. Terwijl ze op haar vlucht wachtte, kreeg ze opeens een bericht op Whatsapp van een onbekend nummer, dat van ene Muhammed zou zijn. In het bericht zei hij dat hij haar in Abu Dhabi gezien had. Smethurst vroeg hoe hij aan haar nummer is gekomen, waarop de man toegaf dat hij het had opgezocht in het systeem van de luchtvaartmaatschappij. Hij voegde er nog aan toe dat ze hem maar moest blokkeren als hij haar zou lastigvallen.

Smethurst noemt het voorval een angstaanjagende ervaring. “Ik was alleen, dus ik voelde me erg kwetsbaar”, zegt ze tegen The Guardian. “Het bleef maar in mijn hoofd spoken dat hij mijn gsm-nummer, adres, volledige naam, emailadres en al het andere wat je aan de luchtvaartmaatschappij doorgeeft, weet. Het gaf mij het gevoel dat hij wist wat er gebeurde en waar ik naartoe ging.”

Hulp in Manchester

Smethurst vertelde ook aan het personeel van de luchthaven wat er gebeurd was, maar dat wilde haar eerst niet helpen. Uiteindelijk sprak ze met een manager die aanbood om haar van de vlucht te halen, zodat ze aangifte bij de politie kon doen. Ze zou dan wel een dag moeten wachten op de volgende vlucht naar Manchester. “Ik belde toen mijn moeder. Zij probeerde mij te kalmeren en daarna ben ik toch mee op de vlucht gestapt”, zegt Smethurst. “Ze hebben maar één vlucht per dag naar Manchester en ik dacht: Ik ga hier niet wachten.” Eenmaal in Manchester hielp de klantenservice van Etihad Airways haar wel.

Volgens een woordvoerder van Etihad Airways is er naar aanleiding van de klacht een onderzoek opgestart, waaruit is gebleken dat een medewerker van een externe partij ongepast gedrag heeft vertoond. “De medewerker is gestraft volgens de juiste procedures”, zegt de woordvoerder. “De privacy en veiligheid van onze passagiers is onze hoogste prioriteit en we bieden onze excuses aan voor het ongemak dat onze passagier heeft ervaren.”