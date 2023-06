Nadat examens spoorloos raken: één student waagt nieuwe kans

Een vijftigtal studenten communicatiewetenschappen aan de UGent kreeg eerder deze week een onverwacht mailtje van hun professor. De verbeterde stapel met examens van het vak sociale marketing was nergens meer te vinden. De meest waarschijnlijke verklaring? Verkeerdelijk meegegeven met de papierophaling.

LEES OOK. Examens van vijftigtal UGent-studenten verdwenen: “Mogelijk meegegeven met papierophaling”

De punten van de studenten waren echter nog niet ingegeven in het systeem, dus kregen ze twee opties. Ofwel zou de score van een groepswerk voor het vak meetellen voor het volledige vak, ofwel konden ze die score verbeteren door het examen opnieuw af te leggen. Aangezien het examen al dateert van 31 mei en iedereen geslaagd was voor het groepswerk, leek het onwaarschijnlijk dat veel studenten zouden ingaan op het inhaalexamen.

Toch is er nu één kandidaat opgedoken die zich gemeld heeft bij de prof. Er zal nu in overleg met de student gekeken worden of die het examen mondeling of schriftelijk wil afleggen, en wanneer precies. Andere studenten kunnen zich eventueel nog tot vrijdagavond om middernacht bedenken.