Italiaanse energiereus Eni koopt olie- en gasproducent Neptune

De Italiaanse energiereus Eni neemt de groep Neptune Energy, actief in de exploratie en winning van olie en gas, over. De deal waardeert de overgenomen activiteiten op 4,9 miljard dollar (4,5 miljard euro).

Neptune is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Algerije, Egypte, Indonesië en Australië. De Duitse activiteiten vallen niet onder de deal met Eni en zullen in handen blijven van de huidige aandeelhouders van Neptune.

Ook de Noorse activiteiten - gewaardeerd op 2,3 miljard dollar - gaan niet rechtstreeks naar de Italianen. Die worden overgenomen door het Noorse olie- en gasbedrijf Vår Energi, waarvan Eni 63 procent bezit. Op de overige wereldwijde activiteiten is een prijskaartje van 2,6 miljard dollar geplakt.

Neptune werd in 2015 opgericht door de Brit en huidige topman Sam Laidlaw en is momenteel in handen van een Chinees staatsinvesteringsfonds (49 procent) en de investeringsmaatschappijen Carlyle (30,6 procent) en CVC (20,4 procent). De groep zette vorig jaar een omzet van 4,6 miljard dollar in de boeken.