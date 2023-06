Met toeters, bellen en … tomaten onthaald: Spaans trio krijgt in geboorteplaats wel erg speciaal cadeau na eindwinst in Nations League

Gavi, Jesús Navas en Fabián Ruiz werden in hun geboorteplaats Los Palacios y Villafranca als helden onthaald. Het trio won met Spanje de Nations League tegen Kroatië na strafschoppen en hebben daar een wel erg origineel cadeau aan over gehouden: hun lichaamsgewicht in… tomaten.

In het kleine dorpje werd er een heuse ceremonie georganiseerd voor de drie lokale helden die Spanje mee de Nations League bezorgden. 3 000 fans, oftewel bijna heel het dorp, ontvingen het drietal met luid gejoel en applaus. Gavi, Jesús Navas en Fabián Ruiz keerden terug naar hun geboorteplaats en hielden daar een opvallend cadeau aan over. Dozen tomaten stonden er op hen te wachten, gelijk aan hun lichaamsgewicht: 65 kilo voor Navas, 70 voor Gavi en 82 voor Ruiz. Het is dan ook geen verrassing dat de Vereniging van Tomatenproducenten gevestigd is in het dorpje.

Het overhandigen van nogal speciale cadeaus is in Spanje geen rariteit. Misschien herinnert u het zich nog, maar Barcelona-middenvelder Pedri werd in het verleden op de Canarische Eilanden ook al eens beloond met tachtig kilogram bananen. Bij Real Sociedad kreeg Martin Ødegaard enkele jaren geleden dan weer een grote vis overhandigd omdat hij werd verkozen tot speler van de maand. Speciale jongens, die Spanjaarden.

Gavi, Navas en Ruiz werden ook op een iets traditionelere manier geëerd. In het kleine dorpje worden er drie voetbalvelden vernoemd naar de spelers van Barcelona, Sevilla en Paris Saint-Germain. Een mooi initiatief als u het ons vraagt. Eerder deze week kreeg de Uruguayaanse middenvelder Federico Valverde dezelfde eer toebedeeld. De speler van Real Madrid was tot tranen toe bewogen toen hij vernam dat zijn jeugdclub een van hun velden naar hem had vernoemd.