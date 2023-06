Man drogeert vrouw en laat haar jarenlang verkrachten door tientallen mannen, maar daders vinden niet dat hen schuld treft

In Frankrijk zitten tientallen mannen in de cel nadat een vrouw zeker 92 keer verkracht werd. Het slachtoffer werd door haar man gedrogeerd en aangeboden op het internet, waarna hij alles filmde. Maar sommige daders minimaliseren de feiten: “Het was geen verkrachting omdat haar echtgenoot aanwezig was.”

De zaak kwam aan het licht toen Dominique P. in 2020 in een supermarkt in de buurt van zijn woning in het dorpje Mazan betrapt werd toen hij stiekem onder de rokken van vrouwen filmde met een kleine camera. De politie nam zijn telefoon, computer en harde schijven in beslag en trof daarop meer dan honderd video’s aan, telkens voorzien van een datum en een voornaam. Op de beelden was te zien hoe een bewusteloze vrouw verkracht werd door de ene na de andere man.

Het slachtoffer bleek de echtgenote van Dominique P. te zijn. Bij haar verhoor door de politie, omschreef ze haar echtgenoot als een “geweldige en attente man”. Ze waren op dat moment al vijftig jaar samen en hadden drie kinderen grootgebracht. De vrouw besefte niet dat ze al bijna tien jaar lang gedrogeerd en misbruikt werd. Plots werd duidelijk waarom ze vaak zo moe was en last had van slaapstoornissen en pijn. Artsen stelden vier seksueel overdraagbare aandoeningen vast en een ontsteking in de baarmoeder.

Dominique P. bood zijn vrouw tussen 2010 en 2020 aan via de berichtensite Coco. Hij mengde angstremmers en slaapmiddelen in haar eten en liet dan mannen komen. Hij nam allerlei voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat ze wakker werd. De daders moesten zich van de echtgenoot uitkleden in de keuken om niet per ongeluk kleren in de slaapkamer achter te laten. Ze mochten ook niet ruiken naar parfum of sigaretten en moesten hun handen met warm water wassen. Een condoom was niet nodig. De echtgenoot filmde alles en documenteerde de beelden minutieus.

51 verdachten geïdentificeerd

Volgens de politie is het slachtoffer minstens 92 keer verkracht, waarvoor 83 mannen verantwoordelijk zouden zijn. Speurders konden 51 verdachten identificeren. De daders, mannen van 26 tot 73 jaar oud, waren onder meer aan de slag als brandweerman, verpleegkundige, soldaat en cipier. Nicolas F., een journalist, liet aan de speurders weten dat Dominique P. tegen hem zei dat zijn vrouw had ingestemd met seks. Patrice N., een 54-jarige elektricien, vindt niet dat hij de vrouw heeft verkracht, omdat haar man ermee akkoord ging. “Haar echtgenoot doet wat hij wil met zijn vrouw”, verklaarde hij aan de politie. Ook een andere verdachte meent dat het niet om verkrachting gaat, “omdat de man aanwezig was”, schrijft Le Monde.

Op de foto’s van Dominique P. verschijnt ook zijn eigen dochter. Zij is buiten bewustzijn en ligt in uitdagende poses in ondergoed dat niet van haarzelf is. De Fransman heeft ook zijn schoondochters gefilmd in de badkamer, met een telefoon in een toilettas, en die via de chatsite Coco verspreid. Volgens zijn kleinkinderen wilde hij doktertje spelen en kocht hij speelgoed voor hen als ze zich uitkleedden. De verdachte ontkent die beschuldigingen.

DNA

Zijn DNA-materiaal bleek overeen te komen met dat van een poging tot verkrachting van een 19-jarige vrouw in Parijs in 1999. Opmerkelijk genoeg werd de Fransman ook in 2010 al eens betrapt toen hij onder rokken filmde in een supermarkt. Er is op dat moment DNA afgenomen dat een match opleverde in die zaak, maar daar is toen gek genoeg niets mee gedaan. Volgens de speurders heeft hij mogelijk ook een vrouw gewurgd en vermoord in de jaren 90.

Dominique P. zou zelf verkracht zijn door een verpleger toen hij als kind in het ziekenhuis lag en zijn vader vergreep zich aan zijn mentaal gehandicapte zus. Volgens een van de psychiaters die hem onderzocht, respecteert hij geen lichamelijke grenzen en heeft hij geen empathie.