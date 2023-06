Situatie Westelijke Jordaanoever dreigt uit de hand te lopen, waarschuwt mensenrechtenchef

Het oplaaiende geweld op de Westelijke Jordaanoever dreigt ernstig uit de hand te lopen. Daarvoor waarschuwt de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten. “De meest recente doden en het geweld, in combinatie met de opruiende retoriek, dienen alleen maar om Israëli’s en Palestijnen verder de afgrond in te duwen”, zegt Volker Türk.

“Israël moet dringend iets veranderen aan het beleid en het optreden in de bezette Westelijke Jordaanoever en voldoen aan de internationale standaarden voor mensenrechten, waaronder het beschermen en respecteren van het recht op leven”, zegt de mensenrechtenchef. Volgens hem gaan zowel Israëli’s als Palestijnen gebukt onder het geweld. Israël moet volgens hem doen wat het kan om dodelijk geweld te voorkomen. Als er toch doden vallen, moet goed onderzoek worden verricht.

Türk vindt dat er snel iets moet gebeuren. Dat vergt de politieke wil van Israël, de Palestijnen en de internationale gemeenschap. “Om een einde te maken aan dit geweld moet een einde komen aan de bezetting”, zegt Türk. “Politieke machthebbers van alle zijden weten dit en moeten onmiddellijk aandringen op stappen om dit te bewerkstelligen.”

Ongeveer twintig mensen - voornamelijk Palestijnen - zijn sinds begin deze week gedood op de Westelijke Jordaanoever, bij Israëlische militaire invallen of aanvallen door Palestijnse aanvallers of Israëlische kolonisten. Daarmee is de kaap van de 200 doden dit jaar in het Israëlisch-Palestijnse conflict al overschreden.