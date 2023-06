Nederlandse politie vindt mand met dode hond en twee keien in meer

De Nederlandse politie heeft een hond gevonden in een meer in Friesland. Het dier werd wellicht met opzet verdronken, omdat het gevonden werd in een kattenreismand met keien in.

Vorige week vrijdag vond de politie een dode hond in het Hegermeer, in het westen van de provincie Friesland. Het zou gaan om een blonde of bruine langharige teckel die was opgesloten in een kattenreismand, waar ook twee keien in zaten. De politie vermoedt dat de hond met opzet verdronken is.

Wie de eigenaar van de hond is, is onbekend. Het dier had wel een Duitse chip, maar die was niet geregistreerd. Daarom heeft de politie de vondst op Instagram gedeeld in de hoop de eigenaar of getuigen te vinden.