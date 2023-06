Dief gaat aan de haal met olijfboompje... op zijn elektrische step: “Beelden zijn grappig, maar vooral triest”

In Hotel Alfa Inn wreven ze zich vrijdag eens goed in de ogen. Eerder die nacht was een dief aan de haal gegaan met een olijfboompje... op zijn step. Uitbater Seppe Kamoen (25) raadpleegde de bewakingscamera’s en stond perplex. “Hij wist duidelijk wat hij moest hebben”, aldus Seppe.

Hij komt vlotjes aangereden met zijn elektrische step, gaat recht op het olijfboompje af en heft de grote plant vervolgens met enige moeite op zijn tweewieler. Om dan al rijdend de vlucht te nemen, als een rijdende struik. De beelden zijn even hilarisch als triest. “Ik wist niet wat ik zag”, aldus uitbater Seppe.

Schim

Aan de achterkant van Hotel Alfa Inn, in de Onderwijsstraat, staan sinds kort enkele olijfboompjes om de ingang op te luisteren. “Vroeger plaatsten we vlaggen, maar die zijn sinds kort verboden”, vertelt Seppe. “Olijfboompjes mochten wel: die ogen natuurlijk mooier. We kochten er enkele weken vier aan, maar zagen er donderdagavond dus eentje verdwijnen. Dit is echt zonde.” (Lees verder onder de foto)

© if

Het hotelpersoneel constateerde vrijdagochtend dat er één boompje gestolen was. Seppe bekeek de beelden van zijn bewakingscamera’s en wist niet wat hij zag. “Je ziet iemand aanrijden op een elektrische step en het boompje stelen. Die persoon wist duidelijk wat hij moest hebben. Op de beelden zie je kort een schim van zijn gezicht, maar niet voldoende om hem te herkennen. Hij droeg een wit trainingspak.”

Sukkelen

Seppe geeft toe: de beelden zijn best wel grappig. “Je ziet hem sukkelen, om dan weg te rijden met een boom op zijn step. Wat voor een zicht moet dat geweest zijn? Ook hier konden we lachen met het voorval, maar eigenlijk is dit vooral ongelofelijk triest. En zonde van het geld, want zo’n boompjes kosten best veel.” Ondertussen werd een klacht ingediend bij de politie. “Al betwijfel ik of we ons olijfboompje ooit nog zullen terugzien”, zegt Seppe nog.