Bijna 20 doden bij overstromingen en grondverschuivingen in Zuid-Azië

In Nepal vielen veertien doden. Er is ook een twintigtal vermisten. In India kostte het wassende water het leven aan vijf mensen. In de deelstaat Assam werden bijna 14.000 mensen preventief geëvacueerd. In het district Kurigram, in het noorden van Bangladesh, zijn al 20.000 gezinnen getroffen door overstromingen, met de vrees dat de situatie elk moment kan verergeren.

De moessonregens zijn in Zuid-Azië tussen juni en september verantwoordelijk voor 70 tot 80 procent van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid in de regio. Elk jaar vallen er doden en is er materiële schade, maar volgens experts leidt de klimaatverandering er toe dat de schaal van overstromingen en grondverschuivingen steeds groter wordt.

Overstromingen te wijten aan de moessonregens maakten dat vorig jaar een derde van Pakistan onder water liep. Er vielen daar meer dan 1.700 doden en twee miljoen woningen liepen schade op.