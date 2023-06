Russische leger wordt teruggedrongen in zuiden en oosten van Oekraïne, aldus Wagnerbaas

In verscheidene sectoren in het zuiden en oosten van Oekraïne wordt het Russische leger teruggedrongen. Dat zegt althans Jevgeni Prigozjin, baas van het Russische Wagner-huurlingenleger, in een video op Telegram. Hij spreekt daarmee uitspraken van het Kremlin tegen als zou het Oekraïense tegenoffensief een mislukking zijn.

Volgens Prigozjin zitten de Russische troepen in het defensief in onder meer zones van Zaporizja en Cherson, maar ook in de felbevochten stad Bachmoet, waarvan de Russen beweren dat ze die in handen hebben. “Er is geen enkele controle, er zijn geen militaire successen”, aldus de Wagnerbaas.

De uitspraken van Prigozjin kunnen niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar ze gaan in elk geval regelrecht in tegen die van de Russische president Vladimir Poetin en zijn minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Volgens hen worden de Oekraïense aanvallen met succes afgeslagen en lijdt het Oekraïense leger bijna “rampzalige” verliezen.

Prigozjin hekelt die uitspraken als “dikke leugens”. De Wagnerbaas zegt dat de Russische legerleiding de moeilijkheden en de verliezen op het terrein “verbergt”.

Volgens Prigozjin was de Russische inval in Oekraïne nodig om een “groep klootzakken te promoveren”, waarmee hij uithaalt naar de Russische oligarchen.