Pups aaien, optillen of zelfs met stenen bekogelen: zeehondencentrum is wangedrag van strandbezoekers grondig beu

Maandag moesten medewerkers van zeehondencentrum Pieterburen twee zeehondenpups redden, omdat ze op het strand in Delfzijl, bijna 27 kilometer ten noordoosten van Groningen, door strandbezoekers werden bekogeld met stenen. Directeur Niek Kuizenga van het zeehondencentrum snapt niet waarom ze dat deden: “Ik kan er allen maar naar gissen. Een zeehond is een wild dier en bijt van zich af als hij zich bedreigd voelt. Misschien schrokken mensen en wilden ze de pups wegjagen.”

Maar dat is niet het enige voorbeeld van menselijk wangedrag. Veel strandbezoekers tillen de pups ook op, aaien ze, maken er selfies mee of laten hun huisdier er te dicht bij lopen. Met ernstige gevolgen voor de kleine zeehondjes. In de afgelopen twee weken ving het zeehondencentrum liefst 33 pups op – vorig jaar waren dat er maar 19. Van die 33 waren er 10 hun moeder kwijtgeraakt door wangedrag van mensen. Ook dat is een sterke stijging: vorig jaar was er maar sprake van drie pups die hun moeder kwijtraakten door menselijk wangedrag.

Kuizenga, die de selfies met zeehondenpups ook heeft zien rondgaan, is dit gedrag helemaal beu. “Het is bijzonder kwalijk”, zegt hij. “Moeder en pup moeten ongestoord hun gang kunnen gaan.” Daarom heeft het zeehondencentrum een oproep op Facebook gezet, waarin het mensen ook herinnert dat het dichtbij een zeehond komen of hem aanraken in Nederland zelfs verboden is, omdat de moeder dan niet meer terugkomt. Alleen officieel getrainde professionals en vrijwilligers mogen dit.

Behoefte aan rust

Een zeehondje dat alleen is, hoeft niet meteen in nood te zijn. De dieren kunnen wel acht uur zonder hun moeder overleven. “Zo’n zeehondje ziet er natuurlijk knuffelbaar en zielig uit, maar heeft juist rust nodig. Mensen moeten ervan afblijven. Dan is er niks aan de hand en hoeft zo’n beestje niet naar Pieterburen”, zegt Kuizenga. “En als je denkt dat er wel iets mis is, moet je Pieterburen bellen. Dan beoordelen wij of het dier in nood is, maar meestal is er niks aan de hand.”

Naar verwachting zal het met de bekogelde zeehondjes weer goedkomen. “Zeehonden zijn na een paar weken solitaire dieren en hebben dan geen hulp meer nodig van hun moeder”, zegt Kuizenga. “Hier in het centrum krijgen de pups eten en als we ze na ongeveer twee of drie maanden terugbrengen naar zee, hebben ze best een grote overlevingskans.”