Ruim 10.000 gezinnen zonder stroom door brand in hoogspanningscabine in Wilrijk, verkeerslichten A12 buiten werking

In het Antwerpse district Wilrijk is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een hoogspanningscabine. Dat zegt de brandweer van Zone Antwerpen, die het vuur onder controle probeert te krijgen. Door de brand zitten volgens Fluvius meer dan 10.000 gezinnen in de regio zonder stroom. Ook de verkeerslichten op de A12 werken daardoor niet.

Hoogspanningsnetbeheerder Elia zegt dat er om een nog onbekende reden een ontploffing heeft plaatsgevonden aan een vermogensschakelaar. “Er was één medewerker aanwezig, maar die heeft gelukkig geen verwondingen opgelopen”, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. “We doen er nu alles aan om de post veilig te stellen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Dat wil dus zeggen dat er geen stroom meer doorkomt.” De hoogspanningsinfrastructuur in kwestie levert normaal gezien een vermogen van 20 megawatt.

Door de stroompanne zijn er heel wat problemen met het tramnetwerk. De Lijn meldt dat verschillende haltes momenteel niet bediend kunnen worden.

Het incident veroorzaakt dan ook een enorme stroompanne in de omgeving, waar ook onder meer de A12, de Universiteit Antwerpen en het ziekenhuis UZA liggen. In het ziekenhuis zelf ondervinden ze momenteel geen problemen. “Alles draait verder op de noodgeneratoren”, klinkt het. “Wij wachten voorlopig op meer informatie van Fluvius.”

De stroompanne heeft wel invloed op het verkeer, want de verkeerslichten op de A12 zijn buiten werking. “Het gaat over het traject tussen de Antwerpse ring en de Rupeltunnel”, bevestigt Katrien Kiekens van het Vlaams Verkeerscentrum. Door de stroompanne werken de camera’s van het Verkeerscentrum ook niet en hebben zij geen goed zicht op de huidige verkeerssituatie. “De politie is aanwezig om ervoor te zorgen dat alles veilig kan verlopen.”

Drie campussen van de Universiteit Antwerpen zijn ook getroffen door de stroompanne. “Op de grote stadscampus is er geen probleem. Op campus Groenenbroger en campus Middelheim zitten we nog steeds zonder stroom. Op campus Drie Eiken, aan het UZA, is er ondertussen opnieuw gedeeltelijk stroom”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “Er waren vanmiddag geen computerexamens op onze buitencampussen, dus dat heeft niet voor problemen gezorgd. Er vinden momenteel wel ‘normale’ examens plaats. We bekijken nog wat er daar precies aan de hand is. De lichten zullen daar bijvoorbeeld wel uitgevallen zijn.”

Wat de wetenschappelijke labo’s van de universiteit betreft, zou het kunnen dat grote incidenten uitgebleven zijn. “De meeste daarvan liggen op campus Drie Eiken. In het verleden hebben we nog al eens een stroompanne gehad en toen bleek dat als die vrij kort is, die problemen zeker beheersbaar zijn.”

Omstreeks iets voor 15.00 uur bevestigde Fluvius dat zowat de helft van de getroffen klanten weer stroom heeft. Een groot deel van het omliggende elektriciteitsnet is al “hervoed” via een andere weg. De panne bevindt zich nog vooral in delen van Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Zuid. Een ander deel van Wilrijk heeft intussen weer stroom, net als Kontich.“Ook prioritaire klanten zoals politie en brandweer hebben we snel weer van stroom kunnen voorzien”, zegt David Callens van Fluvius. “We doen er alles aan om ook de zowat 5.000 overgebleven gezinnen zo snel mogelijk te helpen door stroom te leveren via een andere weg.”