Man uit Hoeilaart bekent dat hij vrouw en kind uit raam duwde na ruzie

De buren van het gezin dat in een appartement aan het Gemeenteplein in Hoeilaart woont, werden donderdag in de vroege ochtend opgeschrikt door geschreeuw en tumult. Even voor 3.30 uur zou er een discussie ontstaan zijn tussen de ouders van het gezin. Dat ontaarde in een gevecht en het liep zo uit de hand dat de gezinsleden, de ouders en een baby van tien maanden, uit het raam vielen en bijna vier meter lager op het trottoir terechtkwamen.

Alle drie de gezinsleden werden naar het ziekenhuis overgebracht. Niemand verkeerde in levensgevaar, maar het kindje brak wel haar been en de moeder liep zware verwondingen op aan haar rug.

De man werd vrijdag verhoord door de politie. Hij bekende dat hij zijn vrouw en kind uit het raam heeft geduwd. Hij wordt vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid op verdenking van moord. Het parket vraagt om zijn aanhouding. De vrouw kon, gelet op haar medische toestand, nog niet verhoord worden.

