De examens lopen ten einde, het stralende zomerweer ook: “Er komt een ander weerpatroon richting West-Europa”

Op de voorbije dagen na kregen we tot nu toe een junimaand vol zomerweer. Maar nu de examens stilaan ten einde lopen en de zomervakantie in zicht is, lijkt het stralende weer toch opnieuw een tijdje in de kast te verdwijnen.

Wie een ticketje heeft voor Couleur Café, Sunrise of het concert van Harry Styles in Werchter, zal kunnen genieten van droog weer en een heerlijk stralende zon. Want dit weekend krijgen we nog een korte verderzetting van wat al een extreem zomerse junimaand was. “De temperaturen gaan zaterdag naar 26 graden en zondag kan het zelfs 30 graden worden”, licht weerman Frank Deboosere toe.

Maar vanaf volgende week verdwijnen die tropische weersomstandigheden. Niet dat het heel koud wordt of dat we moeten vrezen voor een herhaling van de hevige regenval van donderdag, maar het zomerweer wordt wat “Belgischer”, zoals Frank Deboosere het beschrijft. Hij wordt bijgetreden door zijn collega Nicolas Roose (NoodweerBenelux): “We zien volgende week inderdaad een ander weerpatroon richting West-Europa komen, waarbij we meer onder invloed komen van enkele lagedrukgebieden vanuit de Atlantische Oceaan.”

Dat zal de hele week voor wat wisselvalliger weer zorgen, zegt Roose. “De temperaturen zakken naar 20 à 22 graden en we krijgen geregeld wat buien over ons heen.” Wie had gehoopt om volgende week zijn examens neer te leggen en vanaf dan volop te kunnen genieten van de zomer, zal dus vermoedelijk toch even vloeken. “Gelukkig zijn er ook drogere periodes met zon, dus genieten zit er zeker in. Maar eerder met momenten”, benadrukt Roose.

Ook Deboosere ziet het positieve ervan in. “De natuur gaat alvast ten volle genieten van dat weer”, aldus de gepensioneerde VRT-weerman. “En ook de studenten hebben misschien toch baat bij wat wisselvalliger weer. Nu moeten ze tenminste niet constant smeren of water drinken. Hen kennende is dat misschien maar goed ook”, voegt hij er met een knipoog aan toe.