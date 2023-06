DE INSIDER. Moeten we bang zijn van tropische ziekten als dengue of malaria in ons land? “We beseffen niet goed welke gevolgen ze kunnen hebben”

Tropische ziekten komen normaal voor in tropische gebieden. Maar hoe meer het klimaat verandert, hoe tropischer het weer hier wordt. Zo is de tijgermug, die dengue overdraagt, al verschillende keren gespot in ons land. Moeten we eigenlijk bang zijn voor tropische ziekten? “Ik denk dat we ons niet goed bewust zijn van de gevolgen die sommige ziekten kunnen hebben”, zegt klinisch biologe Marjan Van Esbroeck.