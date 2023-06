Oekraïense legerleider over tegenoffensief: “Onze belangrijkste troepen moeten nog ingezet, alles ligt nog in het verschiet”

Het Oekraïense tegenoffensief waar zoveel van verwacht werd, verloopt moeizaam. De geboekte terreinwinst is voorlopig minimaal, maar dat wil niet zeggen dat het offensief een flop wordt. “Onze belangrijkste strijdkrachten zijn nog niet ingezet”, zegt de Oekraïense kolonel-generaal Oleksander Syrskyi aan The Guardian.

Syrskyi, die afgelopen voorjaar de verdediging van Kiev leidde en ook betrokken was bij het verrassend succesvolle tegenoffensief in het noordoosten vorige herfst, pleit in een interview met de Britse krant voor geduld. “Iedereen wil dat we in één klap een grote overwinning halen. Dat willen wij zelf ook, maar we moeten er rekening mee houden dat dit tijd kost. Er zijn aan beide kanten veel troepen en materiaal verzameld en er liggen heel wat moderne obstakels op onze weg.”

Hij voegt eraan toe dat de Oekraïense strijdkrachten momenteel nog aan het zoeken zijn naar zwakke plekken in de vijandelijke verdediging. De hoofdaanval is dus nog niet ingezet, zegt de commandant. “Onze belangrijkste strijdkrachten hebben nog niet gevochten. Alles ligt nog in het verschiet.”

“Vijand niet onderschatten”

Hoewel hij er goede hoop in heeft dat het offensief alsnog succesvol kan worden, geeft Syrskyi wel toe dat het op sommige plaatsen moeilijk gaat. In het oosten bijvoorbeeld, bij de regio rond Bachmoet, waar de Russen extra troepen van het zuiden naartoe hebben geroepen. “Het is stressvol. De Russen proberen het initiatief te grijpen. De situatie is er dus heel moeilijk.”

“We mogen de vijand niet onderschatten. Rusland heeft geanticipeerd op onze aanvallen en blijft anticiperen op de meest gevaarlijke richtingen van onze bewegingen. Daar bouwen ze sterke verdedigingsstellingen op die vrij moeilijk te doordringen zijn”, aldus de kolonel-generaal, die er wel aan toevoegt dat hij ervan overtuigd is dat er een opening gevonden zal worden.

Het Oekraïense leger verzamelde op 12 nieuwe brigades om het tegenoffensief mee aan te vatten. Negen daarvan werden uitgerust met westers materiaal. Volgens experten zijn er momenteel nog maar drie brigades ingezet. De Oekraïeners houden dus nog heel wat achter de hand. Sinds de start van het tegenoffensief, twee weken geleden, konden ze acht (kleine) dorpen bevrijden.