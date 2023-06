Video waarin OceanGate-topman opschept over hoe hij veiligheidsregels naast zich neerlegde, lokt veel verontwaardiging uit

“Ik zou graag herinnerd worden als een innovator”, steekt Rush van wal vanuit de Titan, de onderzeeër waarmee hij en vier andere personen een duikexpeditie ondernamen naar het wrak van de Titanic. “Ik denk dat het generaal MacArthur (Amerikaanse generaal die een belangrijke rol vervulde in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, red.) was die ooit zei dat je herinnerd wordt voor de regels die je gebroken hebt. Ik heb wel wat regels gebroken om deze duikboot te maken”, vertelt de CEO met ogen die schijnbaar blinken van trots.

“Ik denk dat ik de regels gebroken hebben met mijn logica en goede techniek. Neem de koolstofvezels en titanium (het materiaal waarmee de Titan is gebouwd, wat wellicht aan de basis lag van de ramp, red.). Er is een regel dat je dat niet doet. Wel, ik heb het gedaan”, lijkt hij zich van geen kwaad bewust.

Alarmbellen

Nochtans weerklonken er de laatste jaren meerdere alarmbellen rond de onfortuinlijke duikbootbouwer. Een aantal specialisten schreven in het verleden verschillende brieven om OceanGate te wijzen op de gevaren van hun ‘avontuurlijke’ ondernemingen.

Zo voldeed de Titan-onderzeeër niet aan verschillende veiligheidsvoorschriften en er waren bovendien nooit onafhankelijke testen uitgevoerd om uit te klaren of de duikboot wel degelijk geschikt was voor zulke dieptes.

In 2018 werd David Lochridge, toenmalig hoofd maritieme operaties bij OceanGate, de laan uitgestuurd nadat hij “ernstige veiligheidsrisico’s had aangekaart met betrekking tot het experimentele en ongeteste ontwerp van de Titan”. In een rechtszaak die volgde op zijn plotsklapse ontslag, benadrukte hij de “potentiële gevaren voor als de duikboot extreme diepten bereikte”.

Hoogmoed

Stockton Rush legde al deze donkerrode signalen al die tijd naast zich neer. De hoogmoed van de CEO, die overigens zelf het leven liet bij de dodelijke Titanic-expeditie, luidde waarschijnlijk jaren geleden al deze catastrofale gebeurtenis in.

In een eerder interview met CBS News uit 2018 beweerde de OceanGate-topman vol overtuiging dat de Cyclops, een gelijkaardige duikboot aan de Titan, “een van de veiligste vormen van transport ter wereld” was. Rush, die ooit als ingenieur nog mee aan de wieg stond van de ontwikkeling van de F-15, durfde er zelfs geld op inzetten dat de onderzeeër “onverwoestbaar” moest zijn. “Dat is ook wat ze over de Titanic zeiden”, deed de journalist het argument van de CEO meteen op wankele benen lopen. Daarop benadrukte Rush met grote stelligheid dat alles in kannen en kruiken zou komen.