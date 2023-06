Guy (58) heeft zoveel last van knijtenplaag dat hij naar rechter stapt: “Honderden gezinnen hebben er last van”

Baasrode/Buggenhout/Hamme

Guy Rottiers (58) woont aan de Schelde in Baasrode en heeft voor de tweede zomer op rij last van knijten. De vervelende kleine insecten zorgen voor venijnige beten. Het is zo erg dat hij samen met enkele andere mensen die aan de Schelde wonen in Baasrode en Buggenhout naar de rechter is gestapt. “De knijten komen uit het overstromingsgebied aan de overkant van het water in Hamme, dat door de Vlaamse Waterweg is aangelegd.”